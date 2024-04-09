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В Пермском крае во время половодья может затопить 15 населенных пунктов

МЧС представило три сценария развития половодья в Пермском крае. Что ждет пермяков

9 апреля 2024, 03:01
Фото: 1MI

В Пермском крае во время половодья может затопить 15 населенных пунктов

На половодье будет влиять погода в апреле и мае.

В Пермском крае началось половодье на малых реках южной и центральной части региона. По данным краевого МЧС, половодье ожидается больше, чем в 2023 году, но меньше, чем в 2020 году. На Камском водохранилище половодье началось 7 апреля. В этом месяце приток воды в водохранилище ожидается выше среднемноголетних значений на 30%.

В МЧС отмечают, что есть несколько сценариев развития весеннего половодья. Благоприятный — местами уровни воды локально будут достигать отметок затопления пойм рек. Вероятный — затопление участков дорог местного значения, жилых домов, расположенных в поймах рек, возможно в шести муниципальных образованиях региона.

Вероятный сценарийВероятный сценарий
Вероятный сценарий
Фото: МЧС

По наихудшему сценарию будут аномальные отклонения температуры воздуха, интенсивное таяние снега, большое количество дождей, аварии на гидротехнических сооружениях. В этом случае подтопления возможны в 12 муниципальных образованиях.

Специалисты отмечают, что наиболее неблагоприятный сценарий с развитием половодья мог случиться в 2020 году, когда водность большинства рек превышала среднее многолетнее значение в 2-4 раза. В этом году наблюдается низкая водность, так как 2023 год был очень засушливым.

В МЧС отмечают, что погода может повлиять на развитие половодья. Решающими станут погодные условия, которые установятся в апреле и в мае.

Наихудший сценарийНаихудший сценарий
Наихудший сценарий
Фото: МЧС
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#Пермь#Пермский край#Половодье#Дожди#Камское водохранилище#Таяние снега
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