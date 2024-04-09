МЧС представило три сценария развития половодья в Пермском крае. Что ждет пермяков

В Пермском крае началось половодье на малых реках южной и центральной части региона. По данным краевого МЧС, половодье ожидается больше, чем в 2023 году, но меньше, чем в 2020 году. На Камском водохранилище половодье началось 7 апреля. В этом месяце приток воды в водохранилище ожидается выше среднемноголетних значений на 30%.