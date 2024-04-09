МЧС рассказало, какое лето будет в Прикамье в 2024 году

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Лето в 2024 году в Пермском крае будет теплым. Об этом сообщила начальник отделения прогнозирования ЧС управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС Прикамья Наталья Макарова. При этом аномально жарким в этом году станет июль с выпадением умеренного количества осадков.
Апрель в регионе ожидается умеренно теплым, осадки выпадут в пределах нормы. Также, теплым и не дождливым будет месяц май. По прогнозам МЧС, июнь будет теплее, чем в 2023 году, умеренно теплым. Количество осадков в первом месяце лета не превысит нормальных значений.
Самым обильным на осадки будет август, погода будет умеренно теплой. В сентябре будет тоже тепло, осадков станет чуть меньше, чем в предыдущем месяце.