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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Лето 2024 года в Пермском крае будет теплым

МЧС рассказало, какое лето будет в Прикамье в 2024 году

9 апреля 2024, 12:06
Фото: 1MI

Лето 2024 года в Пермском крае будет теплым

Самым ненастным месяцем лета станет август.

Лето в 2024 году в Пермском крае будет теплым. Об этом сообщила начальник отделения прогнозирования ЧС управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС Прикамья Наталья Макарова. При этом аномально жарким в этом году станет июль с выпадением умеренного количества осадков.

Апрель в регионе ожидается умеренно теплым, осадки выпадут в пределах нормы. Также, теплым и не дождливым будет месяц май. По прогнозам МЧС, июнь будет теплее, чем в 2023 году, умеренно теплым. Количество осадков в первом месяце лета не превысит нормальных значений.

Самым обильным на осадки будет август, погода будет умеренно теплой. В сентябре будет тоже тепло, осадков станет чуть меньше, чем в предыдущем месяце.

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#Прогноз погоды#Пермский край#Мчс#Тепло#Осадки#Апрель#Сентябрь#Август#Июль#Май#Июнь
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