МЧС рассказало, какое лето будет в Прикамье в 2024 году

Лето в 2024 году в Пермском крае будет теплым. Об этом сообщила начальник отделения прогнозирования ЧС управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС Прикамья Наталья Макарова. При этом аномально жарким в этом году станет июль с выпадением умеренного количества осадков.