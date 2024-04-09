Мошенничество, фейки, финансовые преступления: билайн представил фильм-расследование

Мы начали с себя и сделали значительный акцент на наших продуктах для безопасности. Мы сделаем все для того чтобы защитить наших клиентов, но наши усилия не будут иметь смысла, если к нам не присоединятся другие операторы, государство и представители самых разных отраслей, который также сталкиваются с мошенничеством и дезинформацией».