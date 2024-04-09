Новая котельная в ЗАТО Звёздный обеспечит надежным теплоснабжением 7,5 тысяч жителей

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В ЗАТО Звёздный началось строительство новой блочной модульной котельной. Введение её в эксплуатацию даст жителям Звездного доступ к надежному источнику тепла, сообщает сайт губернатора и правительства региона.
Действующая котельная Звездного по ул. Энергетиков расположена в здании 1964 года постройки. Основное оборудование устарело, котлы в изношенном состоянии, из-за чего происходят высокие тепловые потери.
Модернизацией системы теплоснабжения ЗАТО занимается ООО «Теплогазстрой». В ближайшее время подрядной организации предстоит построить котельную на шесть котлов общей мощностью 49 МВт. Это позволит обеспечить качественным и бесперебойным теплоснабжением и горячей водой более 7,5 тыс. жителей и 14 соцучреждений, в том числе школу, детский сад, дворец культуры и Пермское военное суворовское училище.
Работы проводятся в рамках краевой программы модернизации системы теплоснабжения. На эти цели из регионального и местного бюджетов выделено порядка 377 млн рублей.
Как ранее отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, краевые власти поддерживают территории в решении вопросов модернизации систем ЖКХ. «За пять лет край направит на эти цели порядка 3,5 млрд руб., в том числе в них предусмотрены средства и для модернизации системы теплоснабжения в крае — на строительство и реконструкцию муниципальных котельных», — подчеркивает глава Прикамья.
Новые котельные сейчас строят также в селе Юрла, поселке Центральный Коспаш и Александровске. Всего в 2024 году планируется реализовать 10 проектов по модернизации систем теплоснабжения в шести округах Прикамья.