Новая котельная в ЗАТО Звёздный обеспечит надежным теплоснабжением 7,5 тысяч жителей

Как ранее отмечал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, краевые власти поддерживают территории в решении вопросов модернизации систем ЖКХ. «За пять лет край направит на эти цели порядка 3,5 млрд руб., в том числе в них предусмотрены средства и для модернизации системы теплоснабжения в крае — на строительство и реконструкцию муниципальных котельных», — подчеркивает глава Прикамья.