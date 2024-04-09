Объем закупок нефтепродуктов резко увеличился у России

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Как сообщает Pravda.ru, основным продуктом, который Бразилия закупала в марте, было дизельное топливо. Также в список поставок входили нафта и бензин. В общей сумме российские компании поставили нефтепродукты на сумму 553,6 миллиона долларов. Это самая большая закупка со стороны Бразилии начиная с декабря прошлого года.
Традиционно Бразилия покупала большую часть дизеля, нафты и бензина у США и соседних латиноамериканских стран. Однако нынешний президент Лула да Силва заявил о необходимости снижения зависимости от поставок из Соединенных Штатов.