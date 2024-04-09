Объем закупок нефтепродуктов резко увеличился у России

В марте этого года Бразилия существенно увеличила закупку нефтепродуктов у России. Объем закупок вырос в полтора раза по сравнению с предыдущим месяцем и достиг самой большой отметки за все время до 2024 года. Это следует из данных бразильской статистической службы.