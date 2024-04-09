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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Объем закупок нефтепродуктов резко увеличился у России

9 апреля 2024, 09:05
В марте этого года Бразилия существенно увеличила закупку нефтепродуктов у России. Объем закупок вырос в полтора раза по сравнению с предыдущим месяцем и достиг самой большой отметки за все время до 2024 года. Это следует из данных бразильской статистической службы.

Как сообщает Pravda.ru, основным продуктом, который Бразилия закупала в марте, было дизельное топливо. Также в список поставок входили нафта и бензин. В общей сумме российские компании поставили нефтепродукты на сумму 553,6 миллиона долларов. Это самая большая закупка со стороны Бразилии начиная с декабря прошлого года.

Традиционно Бразилия покупала большую часть дизеля, нафты и бензина у США и соседних латиноамериканских стран. Однако нынешний президент Лула да Силва заявил о необходимости снижения зависимости от поставок из Соединенных Штатов.

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