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Updated Сегодня, 11:47

От коронавируса за минувшую неделю в Прикамье умерло три человека

От коронавируса за минувшую неделю в Прикамье умерло три человека

9 апреля 2024, 11:46
Фото: 1MI
Зафиксировано 293 заболевших.

От коронавируса за минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, в Прикамье умерло три человека. Всего же выявлено 316 случаев заболевания, или 11,2 на 100 тысяч населения, сообщает сайт «Объясняем.рф».

Госпитализировано за неделю 53 человека, выздоровело 354 жителя региона.

Как отмечают в краевом Роспотребнадзоре, в структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах ведомства за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».

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#Здоровье#Коронавирус в Перми#Коронавирус#Роспотребнадзор
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