От коронавируса за минувшую неделю в Прикамье умерло три человека

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
От коронавируса за минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, в Прикамье умерло три человека. Всего же выявлено 316 случаев заболевания, или 11,2 на 100 тысяч населения, сообщает сайт «Объясняем.рф».
Госпитализировано за неделю 53 человека, выздоровело 354 жителя региона.
Как отмечают в краевом Роспотребнадзоре, в структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах ведомства за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».