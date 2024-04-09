Перечислены симптомы рака голосовых связок

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Об этом сообщил Антон Иванов, главный врач клиники «Мамма» и специалист по онкологии, пишет pravda.ru.
Рак голосовых связок может проявиться разными симптомами, которые могут быть ошибочно приняты за простые проблемы со здоровьем голоса. Некоторые из самых распространенных признаков включают изменение тембра или тона голоса, трудности при глотании или дискомфорт в горле. Рак голосовых связок часто можно обнаружить на ранних стадиях, так как он быстро приводит к постоянной потере голоса.
Рак голосовых связок — это злокачественная опухоль, которая формируется в складочном отделе гортани, в районе голосовой щели.
Предраковые изменения, такие как дисплазия, обычно предшествуют раковому процессу и могут быть важным сигналом для проведения дополнительных обследований и выявления рака голосовых связок на ранних стадиях. Дисплазия проявляется в виде красных или белых пятен на слизистой оболочке, которые можно увидеть при ларингоскопии — исследовании, позволяющем оценить состояние гортани и голосовых связок.
Факторы, которые повышают риск развития данного вида рака, включают употребление алкоголя, курение и возраст. Мужчины также подвержены высокому риску заболевания раком голосовых связок по сравнению с женщинами.