Перечислены симптомы рака голосовых связок

Рак голосовых связок может проявиться разными симптомами, которые могут быть ошибочно приняты за простые проблемы со здоровьем голоса. Некоторые из самых распространенных признаков включают изменение тембра или тона голоса, трудности при глотании или дискомфорт в горле. Рак голосовых связок часто можно обнаружить на ранних стадиях, так как он быстро приводит к постоянной потере голоса.