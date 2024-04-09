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Пермь стала лидером по росту цен на квартиры в новостройках в 2024 году

Пермь стала лидером по росту цен на квартиры в новостройках в 2024 году

9 апреля 2024, 10:56
Фото: ideogram.ai
Стоимость квартир в строящемся жилье начала резко расти с начала года.

Стоимость квартир в новостройках в 2024 году в Перми резко выросла. С начала года цены поднялись на 22%. По сравнению с другими городами-миллионниками — это самый высокий показатель в стране, следует из данных сервиса Restate.

Стоимость квадратного метра в строящемся жилье в краевой столице составляет 146 тыс. рублей за кв м. По этому показателю Пермь приблизилась вплотную к Екатеринбургу и Челябинску. Типичное предложение при такой стоимости — двухкомнатная квартира в 40 кв м. на окраине города в доме, который уже сдали или сдадут в ближайшее время.

Фото: Restate

На втором месте по росту цен оказалась Уфа — +13%. Там цена за кв м. составляет около 171 тыс. рублей. На третьем месте расположилась Самара — +9%.

Руководитель Restate Андрей Добрый отметил, что после провального января потребители стали постепенно возвращаться на первичный рынок.

«Прошел первый шок от ужесточения условий выдачи льготной ипотеки, застройщики по-прежнему продолжают множить акции и спецпредложения, да и грядущая отмена программы госсубсидирования (хотя в некоторых регионах её, вероятно, продлят, но никто не знает, в каких) подогревает спрос. Хотя до уровня осени прошлого года он, конечно, не восстановился», — отметил Добрый.
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#Недвижимость#Пермь#Цены#Стоимость
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