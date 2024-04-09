Пермь стала лидером по росту цен на квартиры в новостройках в 2024 году

Стоимость квадратного метра в строящемся жилье в краевой столице составляет 146 тыс. рублей за кв м. По этому показателю Пермь приблизилась вплотную к Екатеринбургу и Челябинску. Типичное предложение при такой стоимости — двухкомнатная квартира в 40 кв м. на окраине города в доме, который уже сдали или сдадут в ближайшее время.