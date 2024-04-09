Пермские курорты отчитались о росте доходов за 2023 год

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Пермские санатории и организаторы речных круизов в 2023 году стали популярнее. Крупнейшие пермские курорты показали рекордные показатели по прибыли, они были заполнены практически на 100%, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
По данным издания, крупнейшим по финансовым показателям стало ЗАО «Курорт Ключи». Организация увеличила чистую прибыль на 33% — со 135,8 до 180,7 млн рублей. Выручка составила 1,4 млрд рублей, 1,2 млрд — в 2022. Чистая прибыль ООО «Санаторий Демидково» выросла с 14,8 до 43,5 млн рублей. Выручка — с 553,2 до 621,4 млн рублей.
ЗАО «Курорт Усть-Качка» впервые уступило курорту «Ключи». Прибыль упала до 154,2 млн рублей, в 2022 году — 198,6 млн рублей. Выручка уменьшилась с 1,49 до 1,44 млрд рублей.
Спрос увеличился и у организаторов речных кризов. При этом совладелец «ВолгаWolga» Вадим Яхнин отметил, что сейчас увеличивается стоимость топлива и других ресурсов, это может повлиять на результат в предстоящем курортном сезоне. «ВолгаWolga», например, пришлось поднять стоимость путевок на 15-20%.