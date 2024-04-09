Пермские курорты отчитались о росте доходов за 2023 год

Спрос увеличился и у организаторов речных кризов. При этом совладелец «ВолгаWolga» Вадим Яхнин отметил, что сейчас увеличивается стоимость топлива и других ресурсов, это может повлиять на результат в предстоящем курортном сезоне. «ВолгаWolga», например, пришлось поднять стоимость путевок на 15-20%.