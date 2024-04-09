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Published Сегодня, 06:26

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Updated Сегодня, 06:40

Пермским врачам удалось спасти жизнь мужчине c несовместимым с жизнью инсультом

Пермским врачам удалось спасти жизнь мужчине c несовместимым с жизнью инсультом

9 апреля 2024, 06:26
Фото: Минздрав Прикамья
Сейчас Юрий проходит процесс реабилитации.

Врачам пермской больницы имени Гринберга удалось спасти пациента с несовместимым с жизнью инсультом. Об этом сообщил Минздрав Пермского края в телеграм-канале.

В возрасте 64 лет Юрий Вадимович потерял сознание на улице. Бригада скорой медицинской помощи отвезла мужчину в Городскую клиническую больницу №3. Юрий находился в состоянии комы, в связи с чем его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В ходе медицинского обследования выяснилось, что тромб перекрыл основную артерию головного мозга, после чего было решено незамедлительно перевести его в больницу имени Гринберга.

В отделении рентгенхирургических методов Юрию была проведена тромбоэкстракция. Рентгенэндоваскулярному хирургу Максиму Сюткину с помощью небольших зондов через небольшой прокол удалось проникнуть к месту сужения и удалить тромб. Так, кровоток пациента был восстановлен. Спустя несколько часов после операции Юрий Вадимович пришел в сознание и чувствовал себя значительно лучше.

На данный момент пациент проходит реабилитацию.

Фото: Минздрав Прикамья
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