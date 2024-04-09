Пермским врачам удалось спасти жизнь мужчине c несовместимым с жизнью инсультом

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Врачам пермской больницы имени Гринберга удалось спасти пациента с несовместимым с жизнью инсультом. Об этом сообщил Минздрав Пермского края в телеграм-канале.
В возрасте 64 лет Юрий Вадимович потерял сознание на улице. Бригада скорой медицинской помощи отвезла мужчину в Городскую клиническую больницу №3. Юрий находился в состоянии комы, в связи с чем его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В ходе медицинского обследования выяснилось, что тромб перекрыл основную артерию головного мозга, после чего было решено незамедлительно перевести его в больницу имени Гринберга.
В отделении рентгенхирургических методов Юрию была проведена тромбоэкстракция. Рентгенэндоваскулярному хирургу Максиму Сюткину с помощью небольших зондов через небольшой прокол удалось проникнуть к месту сужения и удалить тромб. Так, кровоток пациента был восстановлен. Спустя несколько часов после операции Юрий Вадимович пришел в сознание и чувствовал себя значительно лучше.
На данный момент пациент проходит реабилитацию.