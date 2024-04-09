Пермским врачам удалось спасти жизнь мужчине c несовместимым с жизнью инсультом

В возрасте 64 лет Юрий Вадимович потерял сознание на улице. Бригада скорой медицинской помощи отвезла мужчину в Городскую клиническую больницу №3. Юрий находился в состоянии комы, в связи с чем его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В ходе медицинского обследования выяснилось, что тромб перекрыл основную артерию головного мозга, после чего было решено незамедлительно перевести его в больницу имени Гринберга.