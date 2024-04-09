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Пермячку хотят трижды наказать за дискредитацию армии России

Пермячку хотят трижды наказать за дискредитацию армии России

9 апреля 2024, 04:26
Фото: ideogram.ai
Женщина высказывалась о ВС РФ на своей странице «Вконтакте».

В Перми будут судить главного бухгалтера одного из ООО. По данным пресс-службы Свердловского районного суда, причиной составления протокола об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 стали посты на личной странице «Вконтакте», где были обнаружены негативные оценки действий ВС РФ.

Из картотеки суда журналисту Properm.ru удалось выяснить, что на женщину был составлен не один протокол, а три. Все они поступили в суд 22 марта. Пермячке грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей по каждому из протоколов.

При повторном нарушении в течение года на женщину могут возбудить уголовное дело за дискредитацию армии. В этом случае нарушительнице грозит штраф до 300 тыс. рублей или реальное лишение свободы.

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#Суд#Военная операция на Украине#Протест#Пермь
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