Пермячку хотят трижды наказать за дискредитацию армии России

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
В Перми будут судить главного бухгалтера одного из ООО. По данным пресс-службы Свердловского районного суда, причиной составления протокола об административном нарушении по ч. 1 ст. 20.3.3 стали посты на личной странице «Вконтакте», где были обнаружены негативные оценки действий ВС РФ.
Из картотеки суда журналисту Properm.ru удалось выяснить, что на женщину был составлен не один протокол, а три. Все они поступили в суд 22 марта. Пермячке грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей по каждому из протоколов.
При повторном нарушении в течение года на женщину могут возбудить уголовное дело за дискредитацию армии. В этом случае нарушительнице грозит штраф до 300 тыс. рублей или реальное лишение свободы.