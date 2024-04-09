properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Житель Перми лишился 12 миллионов рублей после знакомства с девушкой

Пермяк лишился 12 миллионов рублей после знакомства с девушкой. Как он потерял деньги

9 апреля 2024, 06:51
Фото: ideogram.ai

Житель Перми лишился 12 миллионов рублей после знакомства с девушкой

Предприниматель захотел заработать на криптовалюте.

39-летний пермяк лишился 12 млн рублей, доверившись женщине, с которой начал общаться на сайте знакомств. По данным пресс-службы краевой полиции, индивидуальный предприниматель познакомился с женщиной в марте 2024 года. Лично они так и не встретились, но переписывались.

Новая знакомая предложила пермяку заработать на криптовалюте. Он согласился. Мужчина установил приложение, через которое зачислял деньги на торговый терминал. За две недели потерпевший оформил несколько кредитов. В итоге он перевел 12 млн рублей. Позже мужчина понял, что стал жертвой мошенницы. Он обратился в полицию.

Читайте также:
Пермячка лишилась трех миллионов рублей из-за желания заработать на ставкахВ Перми банду газовиков мотивировали на хорошую работу ударами рыбой по лицуПенсионерка, взорвавшая петарду в Перми, планировала кинуть ее в членов УИК
#Пермь#Мошенники#Криптовалюта#Банковские мошенники#Телефонные мошенники
Подпишитесь
Роспотребнадзор Прикамья предупредил об опасности отравлений в сезон паводков
Сегодня, 07:05
Жалоба бывшего главного пристава Прикамья поступила в кассационный суд
Сегодня, 09:56
В Перми за три месяца родилось почти 1400 мальчиков и немногим больше 1200 девочек
Сегодня, 06:03
Прокуратура судится из-за неправильного увольнения замначальника Пермской думы
Сегодня, 06:27
В Перми поймали 40-тысячного безбилетника. Его оштрафовали и сделали подарок
Сегодня, 09:40
Скандал в образовании. Родители учеников гимназии №11 и школы №21 идут до Путина
Сегодня, 03:54
"