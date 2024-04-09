Пермяк лишился 12 миллионов рублей после знакомства с девушкой. Как он потерял деньги

Новая знакомая предложила пермяку заработать на криптовалюте. Он согласился. Мужчина установил приложение, через которое зачислял деньги на торговый терминал. За две недели потерпевший оформил несколько кредитов. В итоге он перевел 12 млн рублей. Позже мужчина понял, что стал жертвой мошенницы. Он обратился в полицию.