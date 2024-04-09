Пермяк лишился 12 миллионов рублей после знакомства с девушкой. Как он потерял деньги

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
39-летний пермяк лишился 12 млн рублей, доверившись женщине, с которой начал общаться на сайте знакомств. По данным пресс-службы краевой полиции, индивидуальный предприниматель познакомился с женщиной в марте 2024 года. Лично они так и не встретились, но переписывались.
Новая знакомая предложила пермяку заработать на криптовалюте. Он согласился. Мужчина установил приложение, через которое зачислял деньги на торговый терминал. За две недели потерпевший оформил несколько кредитов. В итоге он перевел 12 млн рублей. Позже мужчина понял, что стал жертвой мошенницы. Он обратился в полицию.