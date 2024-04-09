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Жителя Пермского края увезли в работный дом и отобрали документы

Пермяка увезли в работный дом и отобрали документы. Как ему удалось выбраться

9 апреля 2024, 08:49
Фото: ideogram.ai

Жителя Пермского края увезли в работный дом и отобрали документы

Мужчина смог сбежать из работного дома и обратился к силовикам.

47-летний жителя Пермского края попал в работный дом. Андрей в начале апреля должен был ехать на вахту в Самару, но перед командировкой решил пойти подработать в другом месте. 31 марта пермяк пришел домой с незнакомцем, стал собирать вещи. Жене он рассказал, что он и новый знакомый поедут сначала работать в Уфу, а затем уже в Самару.

Жена Андрея рассказала изданию «КП-Пермь», что появление незнакомого человека удивило ее — муж раньше никого домой не приводил, даже друзей. После того, как пермяк сел в автомобиль к неизвестному, его телефон перестал отвечать. Супруга обратилась к волонтерам и силовикам.

6 апреля мужчина смог получить доступ к телефону. Он позвонил жене и рассказал, что он не знает, как выбраться из Уфы — его держали в работном доме, однако пермяку удалось сбежать. Покинуть город он не мог — все документы остались там. Забрать документы он смог только в сопровождении силовиков.

Жена рассказывает, что Андрею тяжело вспоминать эти несколько дней. С мужчиной, который отвез его в работный дом, он познакомился на автовокзале.

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#Работа#Мвд#Пермь#Полиция
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