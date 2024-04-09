Пермяка увезли в работный дом и отобрали документы. Как ему удалось выбраться

47-летний жителя Пермского края попал в работный дом. Андрей в начале апреля должен был ехать на вахту в Самару, но перед командировкой решил пойти подработать в другом месте. 31 марта пермяк пришел домой с незнакомцем, стал собирать вещи. Жене он рассказал, что он и новый знакомый поедут сначала работать в Уфу, а затем уже в Самару.