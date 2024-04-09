properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

На космодроме «Восточный» отложен пуск ракеты «Ангара-А5» с пермским двигателем

Первый запуск в космос ракеты «Ангара-А5» отложен. В чем причина?

9 апреля 2024, 11:25
Фото: Роскосмос

На космодроме «Восточный» отложен пуск ракеты «Ангара-А5» с пермским двигателем

Предварительно ракету хотят запустить завтра, 10 апреля.

Запуск ракеты «Ангара-А5» с пермскими двигателями отменен. Она должна была отправиться в космос сегодня, 9 апреля, с космодрома «Восточный».

«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока [ракеты-носителя]. В этой ситуации предусмотрен слив топлива, разберемся окончательно в причинах. И, предварительно, старт назначен на резервную дату, на завтра», — цитирует гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова официальный сайт ведомства. Пуск перенесен на завтра, 10 апреля.

Ракета «Ангара-А5» оснащена двигателем РД-191, который производится на пермском предприятии «Протон-ПМ». Его производство начали в 2023 году.

Читайте также:
«Внимание! Опасность!» В Пермском крае упадут части ракеты, запущенной с «Байконура»
#Протон-пм#Космос#Роскосмос#Космодром восточный#Двигатель
Подпишитесь
ТОП-5 самых красивых исторических зданий Перми по версии Properm. ru
Сегодня, 12:06
Жалоба бывшего главного пристава Прикамья поступила в кассационный суд
Сегодня, 09:56
МЧС рассказало, какое лето будет в Прикамье в 2024 году
Сегодня, 12:06
От коронавируса за минувшую неделю в Прикамье умерло три человека
Сегодня, 11:46
Скандал в образовании. Родители учеников гимназии №11 и школы №21 идут до Путина
Сегодня, 03:54
"