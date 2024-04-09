Первый запуск в космос ракеты «Ангара-А5» отложен. В чем причина?

«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс из-за сбоя в системе наддува бака окислителя центрального блока [ракеты-носителя]. В этой ситуации предусмотрен слив топлива, разберемся окончательно в причинах. И, предварительно, старт назначен на резервную дату, на завтра», — цитирует гендиректора «Роскосмоса» Юрия Борисова официальный сайт ведомства. Пуск перенесен на завтра, 10 апреля.