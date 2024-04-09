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ПГНИУ объявил поиски пропавшего студента-первокурсника

ПГНИУ объявил поиски пропавшего студента-первокурсника

9 апреля 2024, 15:41
Фото: телеграм-канал ПГНИУ
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Сюжет
ПГНИУ

Пропал первокурсник биологического факультета ПГНИУ Константин Бадртдинов. Он вышел из дома вчера, 9 апреля, около 20:00, с тех пор его местоположение неизвестно, сообщает университет в своих соцсетях.

Приметы пропавшего студента:

  • Рост 180, русые волосы, голубые глаза, над губой родинка;
  • Был одет в черные джинсы, темно-синюю толстовку, серое пальто с капюшоном, черные берцы;
  • С собой был черный рюкзак.

В случае, если вы что-то знаете или у вас есть предположения, где он может находиться, в ПГНИУ просят звонить в полицию или связаться с его матерью Юлией Сергеевной: 89523284992.

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#Общество#ПГНИУ#Пермь#Поиск#Студент
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