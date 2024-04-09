ПГНИУ объявил поиски пропавшего студента-первокурсника

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Пропал первокурсник биологического факультета ПГНИУ Константин Бадртдинов. Он вышел из дома вчера, 9 апреля, около 20:00, с тех пор его местоположение неизвестно, сообщает университет в своих соцсетях.
Приметы пропавшего студента:
В случае, если вы что-то знаете или у вас есть предположения, где он может находиться, в ПГНИУ просят звонить в полицию или связаться с его матерью Юлией Сергеевной: 89523284992.