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По делу о теракте в «Крокусе» задержали еще двух человек, а затем отпустили

По делу о теракте в «Крокусе» задержали еще двух человек, а затем отпустили

9 апреля 2024, 03:36
Фото: МЧС
По последним данным, жертвами теракта стали 145 человек.

По делу о теракте были задержаны еще два человека: ответственный за пожарную безопасность и инженер по обслуживанию систем противопожарной защиты, сообщает Telegram-канал Baza.

Сейчас следователи продолжают разбираться в том, штатно ли работала система пожаротушения. Также силовики выясняют, почему пожар не удавалось так долго потушить. Baza утверждает, что были найдены несостыковки в пожарной лицензии, выданной «Крокусу». Она якобы распространялась только на «Крокус сити молл» и не была обновлена, когда достроили концертный зал. Обновление лицензии было необходимо, так как на объект потребовалось бы больше пожарных.

Инженера и ответственного не стали отправлять под арест, как других фигурантов дела. Им назначили запрет определенных действий и отпустили.

Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Четырех террористов задержали на следующий день в Брянской области. Жертвами стали 145 человек, еще 550 признаны пострадавшими. Ответственность за преступления взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».

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