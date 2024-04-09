По делу о теракте в «Крокусе» задержали еще двух человек, а затем отпустили

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:38
По делу о теракте были задержаны еще два человека: ответственный за пожарную безопасность и инженер по обслуживанию систем противопожарной защиты, сообщает Telegram-канал Baza.
Сейчас следователи продолжают разбираться в том, штатно ли работала система пожаротушения. Также силовики выясняют, почему пожар не удавалось так долго потушить. Baza утверждает, что были найдены несостыковки в пожарной лицензии, выданной «Крокусу». Она якобы распространялась только на «Крокус сити молл» и не была обновлена, когда достроили концертный зал. Обновление лицензии было необходимо, так как на объект потребовалось бы больше пожарных.
Инженера и ответственного не стали отправлять под арест, как других фигурантов дела. Им назначили запрет определенных действий и отпустили.
Теракт в «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. Четырех террористов задержали на следующий день в Брянской области. Жертвами стали 145 человек, еще 550 признаны пострадавшими. Ответственность за преступления взяла на себя запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство».