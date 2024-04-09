По делу о теракте в «Крокусе» задержали еще двух человек, а затем отпустили

Сейчас следователи продолжают разбираться в том, штатно ли работала система пожаротушения. Также силовики выясняют, почему пожар не удавалось так долго потушить. Baza утверждает, что были найдены несостыковки в пожарной лицензии, выданной «Крокусу». Она якобы распространялась только на «Крокус сити молл» и не была обновлена, когда достроили концертный зал. Обновление лицензии было необходимо, так как на объект потребовалось бы больше пожарных.