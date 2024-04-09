Покусал инспектора за руку. Пермяка осудили за насилие в отношении полицейского

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В Перми вынесен приговор ранее неоднократно судимому пермяку. Мужчина применил насилие к полицейскому, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В августе прошлого года в ходе дежурства экипаж ДПС заметил со стороны автомобиля Volkswagen Polo нарушение правил дорожного движения — непредоставление преимущества пешеходу. На требование об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение. Сотрудники Госавтоинспекции на служебном автомобиле проследовали за нарушителем. Через некоторое время водитель остановился и попытался скрыться бегством, но был пойман полицейскими. При задержании мужчина оказал сопротивление и нанес удар кулаком по телу одному из госавтоинспекторов, а также укусил его за кисть руки.
Сотрудниками следственных органов СУ СК России по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело. Решением суда мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия в отношении представителя власти».
Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы.