Покусал инспектора за руку. Пермяка осудили за насилие в отношении полицейского

В августе прошлого года в ходе дежурства экипаж ДПС заметил со стороны автомобиля Volkswagen Polo нарушение правил дорожного движения — непредоставление преимущества пешеходу. На требование об остановке водитель не отреагировал и продолжил движение. Сотрудники Госавтоинспекции на служебном автомобиле проследовали за нарушителем. Через некоторое время водитель остановился и попытался скрыться бегством, но был пойман полицейскими. При задержании мужчина оказал сопротивление и нанес удар кулаком по телу одному из госавтоинспекторов, а также укусил его за кисть руки.