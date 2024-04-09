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Прокуратура судится из-за неправильного увольнения замначальника Пермской думы

Прокуратура судится из-за неправильного увольнения замначальника Пермской думы

9 апреля 2024, 06:27
Фото: properm.ru
Шестаков уволился сам на фоне проверки прокуратуры.

Пермская прокуратура подала иск из-за конфликта интересов в Пермской городской думе. Ответчиками выступает как сама дума, так и бывший замначальника «Управления общественных отношений» аппарата думы Константин Шестаков. Иск был зарегистрирован еще в начале марта, его рассмотрение должно начаться в конце апреля.

По данным Properm.ru, прокуратура требует, чтобы увольнение Шестакова по собственному желанию было отменено. Надзорное ведомство считает, что его нужно уволить в связи с конфликтом интересов.

Ранее издание «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщило, что Шестакова планируют назначить начальником управления общественных связей ПГНИУ. Сам Шестаков пояснил, что приказ о назначении еще не подписан.

Прокуратура проводит проверку деятельности пресс-службы Пермской городской думы
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#Суд#Пермь#Прокуратура#Дума#Конфликт интересов#Пермская дума#Надзорное ведомство#Константин Шестаков
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