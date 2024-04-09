Прокуратура судится из-за неправильного увольнения замначальника Пермской думы

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Пермская прокуратура подала иск из-за конфликта интересов в Пермской городской думе. Ответчиками выступает как сама дума, так и бывший замначальника «Управления общественных отношений» аппарата думы Константин Шестаков. Иск был зарегистрирован еще в начале марта, его рассмотрение должно начаться в конце апреля.
По данным Properm.ru, прокуратура требует, чтобы увольнение Шестакова по собственному желанию было отменено. Надзорное ведомство считает, что его нужно уволить в связи с конфликтом интересов.
Ранее издание «КоммерсантЪ-Прикамье» сообщило, что Шестакова планируют назначить начальником управления общественных связей ПГНИУ. Сам Шестаков пояснил, что приказ о назначении еще не подписан.