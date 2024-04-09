Прокуратура судится из-за неправильного увольнения замначальника Пермской думы

Пермская прокуратура подала иск из-за конфликта интересов в Пермской городской думе. Ответчиками выступает как сама дума, так и бывший замначальника «Управления общественных отношений» аппарата думы Константин Шестаков. Иск был зарегистрирован еще в начале марта, его рассмотрение должно начаться в конце апреля.