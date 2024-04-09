Реализуемый при поддержке ЕвроХима проект получил Национальную премию

4 апреля в Москве состоялась Церемония награждения лауреатов XXVII Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». Экспертное жюри конкурса признало проект «Наследники Строгановых» лучшим в России в номинации «Развитие и продвижение территорий». Всего к участию в конкурсе был допущен 301 проект из 8 федеральных округов.