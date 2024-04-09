Реализуемый при поддержке ЕвроХима проект получил Национальную премию

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Published Сегодня, 07:54
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4 апреля в Москве состоялась Церемония награждения лауреатов XXVII Национальной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник». Экспертное жюри конкурса признало проект «Наследники Строгановых» лучшим в России в номинации «Развитие и продвижение территорий». Всего к участию в конкурсе был допущен 301 проект из 8 федеральных округов.
«Наследники Строгановых» — это проект, который реализуется Центром культурных инициатив «Сирин» на территории МО «Березники» при поддержке Усольского калийного комбината компании ЕвроХим.
Проект направлен на сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия Усолья, связанного с именем знаменитых российских промышленников и меценатов Строгановых.
«Наследники Строгановых» — это событийные, проектные, медийные форматы, которые помогают раскрывать историю Усолья для местных жителей и привлекать к ней внимание гостей территории. В рамках проекта снимаются просветительские видеопроекты, проходят арт-резиденции, рождаются новые культурные события. Флагманом проекта является фестиваль культурного наследия «Строганов Фест на Каме».
Дмитрий Токарев, исполнительный директор «ЕвроХим-УКК»:
«В реалиях современного мира людям нужен новый взгляд на жизнь и исторические корни, чтобы черпать силу — силу духа в первую очередь. Выбор компании ЕвроХим — строить динамичный путь в будущее, опираясь на сильное прошлое. Считаем, что Усолье — это наше место силы, а яркие представители этого места — Строгановы — промышленники, меценаты, новаторы. Усольский калийный комбинат стремится не только строить новую промышленную историю, но и сохранять богатое историческое и культурное наследие территории».
Наталья Калинина, директор АНО «Центр культурных инициатив „Сирин“:
«Очень важно, что в нашем проекте соединились усилия творческой институции — Центра культурных инициатив „Сирин“ и крупного предприятия –„ЕвроХим-Усольский калийный комбинат“. У нас общие цели: содействовать всестороннему развитию своей малой Родины, городов Березники и Усолье. Наш опыт взаимодействия оказался удачным. Вместе мы пришли к победе и получили столь высокое признание нашей работы в области продвижения территории».
«Серебряный лучник» — ежегодная Национальная премия России в области развития общественных связей. Она была учреждена 25 июня 1997 года. В числе её основателей — Российская ассоциация по связям с общественностью, Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Союз журналистов России.