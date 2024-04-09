Роспотребнадзор Прикамья предупредил об опасности отравлений в сезон паводков

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Специалисты Роспотребнадзора Пермского края предупредили о риске возникновения инфекционных заболеваний в сезон паводков. В Роспотребнадзоре отмечают, что для того, чтобы не отравиться, нужно соблюдать несколько правил:
Если ваш участок был затоплен, то после ухода воды нужно очистить территорию от мусора — обязательно в перчатках. Посуду, мебель и другие вещи, которые затронула вода, нужно промыть с дезинфицирующими средствами перед использованием.
Ранее в МЧС отмечали, что есть три сценария развития половодья в Пермском крае. При неблагоприятном может затопить 15 населенных пунктов.