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Роспотребнадзор Прикамья предупредил об опасности отравлений в сезон паводков

Роспотребнадзор Прикамья предупредил об опасности отравлений в сезон паводков

9 апреля 2024, 07:05
Фото: 1MI
Специалисты призывают соблюдать простые правила, чтобы не отравиться.

Специалисты Роспотребнадзора Пермского края предупредили о риске возникновения инфекционных заболеваний в сезон паводков. В Роспотребнадзоре отмечают, что для того, чтобы не отравиться, нужно соблюдать несколько правил:

  • тщательно мыть руки,
  • пить кипяченую или бутилированную воду;
  • не пить воду из источников, которые попали в зону подтопления — из колодцев и скважин;
  • не есть продукты, которые были затоплены, имеют следы поедания грызунами.

Если ваш участок был затоплен, то после ухода воды нужно очистить территорию от мусора — обязательно в перчатках. Посуду, мебель и другие вещи, которые затронула вода, нужно промыть с дезинфицирующими средствами перед использованием.

Ранее в МЧС отмечали, что есть три сценария развития половодья в Пермском крае. При неблагоприятном может затопить 15 населенных пунктов.

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#Пермь#Пермский край#Роспотребнадзор#Паводок#Продукты#Весенний паводок#Паводки#Подтопление#Колодцы
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