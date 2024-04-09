Российские зернотрейдеры предлагают внести изменения в требования ЦОКЗ

Проблема имеет глобальный характер. Отечественные растениеводы при выращивании зерновых культур основываются на требованиях, которые действуют внутри России. Было бы логичным, если бы эти требования распространялись и на экспортеров данного товара. Тем не менее на практике дела обстоят иначе из-за законодательной коллизии: продукция, которая соответствует российским стандартам, принимается в порту, но не может быть отправлена за рубеж, так как не отвечает стандартам стран-импортеров.