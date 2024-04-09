Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
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Updated Сегодня, 12:12
Благодаря высокому качеству продовольствия, на которое существует и будет спрос в будущем, Россия может стабильно пополнять свой федеральный бюджет и компенсировать снижение доходов от нефтегазового сектора, пишет ПРАЙМ. Однако стать «новой нефтью» российскому зерну мешает препятствие в виде требований к карантинному состоянию растений, которые были приняты примерно 15 лет назад. Предприниматель Петр Ходыкин считает, что эти требования, изначально разработанные для других экспортеров, не из России, подыгрывают интересам недружественных государств.
Петр Ходыкин — основатель крупнейшего зернотрейдера в России ООО ТД «РИФ», которое столкнулось с запретом на экспорт зерна. Федеральное ГБУ «Центр оценки качества зерна» ввело соответствующий запрет в отношении судов компании. В результате зерно, которое уже было готово к отправке, не могло покинуть Россию из-за обнаружения в нем определенных карантинных растений. Интересно, что состояние зерна, отправленного до 17 марта (до введения запрета), и зерна с обнаруженными буквально на следующий день карантинными объектами идентично. К этой ситуации есть вопросы.
Эта проблема приобрела международный характер: Египет, с которым Россия заключила крупную сделку по зерну, вынужден был обратиться в МИД РФ, чтобы добиться обещанной поставки. Вмешались также и иностранные партнеры зернотрейдера ООО ТД «РИФ». Российские власти удовлетворили запрос государственной компании Египта GASC и разрешили отправку двух судов с зерном из порта. При этом другие суда все еще не выпускаются.
Проблема имеет глобальный характер. Отечественные растениеводы при выращивании зерновых культур основываются на требованиях, которые действуют внутри России. Было бы логичным, если бы эти требования распространялись и на экспортеров данного товара. Тем не менее на практике дела обстоят иначе из-за законодательной коллизии: продукция, которая соответствует российским стандартам, принимается в порту, но не может быть отправлена за рубеж, так как не отвечает стандартам стран-импортеров.
Зернотрейдеры призывают власти государства решить эту проблему, которая угрожает не только срывом экспортных контрактов, но и потерей зарубежных рынков и репутации Российской Федерации как надежного торгового партнера. Бизнесмен Петр Ходыкин обратился ко всем участникам рынка с призывом сделать все возможное для сохранения репутации российского зерна на мировом уровне, чтобы оно воспринималось покупателями за рубежом не только как экспортный продукт, но и как пример сельскохозяйственного мастерства России.
ООО ТД «РИФ» поставляет зерновые культуры в свыше чем 40 стран мира. В прошлом году компания экспортировала 12 млн тонн зерна. В общей сложности Россия за прошлый год экспортировала свыше 60 миллионов тонн зерновых. Основными покупателями являются страны Ближнего Востока и Северной Африки. Главные конкуренты России на этом рынке — Соединенные Штаты Америки, Канада и Украина. Если Россия сохранит свою позицию на глобальном рынке, то она сможет обрести новые рынки, население которых составляет более 50% всех жителей Земли: Китай, Индия, Иран, Турция, Индонезия, Вьетнам, Бангладеш и другие.