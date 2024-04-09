Сезонная аллергия на пыльцу: как пермякам уменьшить обострение болезни

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
С наступлением весны растения выходят из зимней спячки и начинают цвести. В это время начинается пора сезонной аллергии (поллиноз) на пыльцу деревьев и трав. Вакцины от аллергии на тополиный пух нет, однако аллергикам можно облегчить свою жизнь. В Роспотребнадзоре напомнили, как это сделать.
Заподозрив у себя аллергию на пыльцу растений, обратитесь к аллергологу-иммунологу. Он проведет обследование, поможет выявить аллергены, назначит лекарственные препараты для облегчения заболевания и получить рекомендации по организации быта. Необходимо регулярно наблюдаться у врача, даже вне сезона обострения.
Отслеживайте концентрацию пыльцы-аллергена в воздухе на онлайн-ресурсах (например, Allergo Space) и в мобильных приложениях. Цветение растений начинается и заканчивается в разное время, и это зависит от погоды.
Что касается питания, то лучше отказаться от употребления в пищу свежих косточковых фруктов, орехов, зелени и специй, а также кваса и меда. Специалисты Роспотребнадзора объясняют это тем, что растительные продукты содержат родственные молекулы, которые могут стать причиной перекрестных реакций. Кроме того, нельзя лечиться травами и использовать косметику, содержащую натуральные растительные компоненты.