Сезонная аллергия на пыльцу: как пермякам уменьшить обострение болезни

С наступлением весны растения выходят из зимней спячки и начинают цвести. В это время начинается пора сезонной аллергии (поллиноз) на пыльцу деревьев и трав. Вакцины от аллергии на тополиный пух нет, однако аллергикам можно облегчить свою жизнь. В Роспотребнадзоре напомнили, как это сделать.