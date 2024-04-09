properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:32

Published Сегодня, 05:32

Modified Сегодня, 05:34

Updated Сегодня, 05:34

Аллергия на пыльцу растений: как уменьшить проявления заболевания

Сезонная аллергия на пыльцу: как пермякам уменьшить обострение болезни

9 апреля 2024, 05:32
Фото: ideogram.ai

Аллергия на пыльцу растений: как уменьшить проявления заболевания

Весна — пора цветения и обострения аллергии на пыльцу растений. Как минимизировать проявления недуга, рассказали в Роспотребнадзоре.

С наступлением весны растения выходят из зимней спячки и начинают цвести. В это время начинается пора сезонной аллергии (поллиноз) на пыльцу деревьев и трав. Вакцины от аллергии на тополиный пух нет, однако аллергикам можно облегчить свою жизнь. В Роспотребнадзоре напомнили, как это сделать.

Первые шаги в борьбе с аллергией

Заподозрив у себя аллергию на пыльцу растений, обратитесь к аллергологу-иммунологу. Он проведет обследование, поможет выявить аллергены, назначит лекарственные препараты для облегчения заболевания и получить рекомендации по организации быта. Необходимо регулярно наблюдаться у врача, даже вне сезона обострения.

Отслеживайте концентрацию пыльцы-аллергена в воздухе на онлайн-ресурсах (например, Allergo Space) и в мобильных приложениях. Цветение растений начинается и заканчивается в разное время, и это зависит от погоды.

Режим дня

  • сократите время пребывания на открытом воздухе;
  • избегайте выездов на природу (в сельскую местность, в лес, на дачу, на пикнике);
  • держите окна закрытыми (в помещениях и автомобилях);
  • установите дома системы для очистки и фильтрации воздуха, а также используйте специальные сетки на окна;
  • каждый день проводите влажную уборку;
  • после возвращения с улицы примите душ, вымойте голову и переоденьтесь, а также прополощите рот, промойте глаза и нос раствором натрия хлорида (0,9%).

Ограничения в питании

Что касается питания, то лучше отказаться от употребления в пищу свежих косточковых фруктов, орехов, зелени и специй, а также кваса и меда. Специалисты Роспотребнадзора объясняют это тем, что растительные продукты содержат родственные молекулы, которые могут стать причиной перекрестных реакций. Кроме того, нельзя лечиться травами и использовать косметику, содержащую натуральные растительные компоненты.

Читайте также:
Пермяки стали реже заболевать ОРВИ на прошлой неделеСлучай заражения обезьяньим герпесом выявлен в ГонконгеВ Городской клинической поликлинике Перми работает робот-диагност
#Здоровье#Общество#Пермь#Роспотребнадзор#Аллергия
Подпишитесь
Роспотребнадзор Прикамья предупредил об опасности отравлений в сезон паводков
Сегодня, 07:05
Жалоба бывшего главного пристава Прикамья поступила в кассационный суд
Сегодня, 09:56
В Перми за три месяца родилось почти 1400 мальчиков и немногим больше 1200 девочек
Сегодня, 06:03
Прокуратура судится из-за неправильного увольнения замначальника Пермской думы
Сегодня, 06:27
В Перми поймали 40-тысячного безбилетника. Его оштрафовали и сделали подарок
Сегодня, 09:40
Скандал в образовании. Родители учеников гимназии №11 и школы №21 идут до Путина
Сегодня, 03:54
"