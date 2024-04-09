Скандал в образовании. Родители учеников гимназии №11 и школы №21 идут до Путина

Родители детей из 21-й школы возмущены тем, что власти не сдержали обещание. Они вместе с педагогами и детьми три года ютятся в 28-й и в 61-й школах. Учились даже в коридорах! Образовательный процесс для детей из 21-й школы страдает из-за отсутствия здания, своих кабинетов, спортзала, столовой, лабораторий. Они в прямом смысле «ютятся» на чужих территориях, где им совсем не рады, потому что места самим не хватает. Да, родители 28-й школы были возмущены «уплотнением», так как их школа и так переполнена. 61-я школа тоже переполнена давно, да и относится не к Ленинскому району.