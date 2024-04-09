Скандал в образовании. Родители учеников гимназии №11 и школы №21 идут до Путина

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Городские власти приняли решение разместить учеников школы №21 в 28-й школе (начальные классы) и в гимназии им. Дягилева (среднее и старшее звено). Таким образом, в 28-ю школу чуть больше 100 человек и в 11-ю гимназию («Дягилевскую») примерно 200 человек.
Для размещения классов 21-й школы, с 5 по 11, власти по согласованию с руководством школы решили отдать исторический корпус гимназии. В этом здании сейчас учатся несколько классов начальной школы, размещены репетиционные залы, актовый зал, а также музей «Дом Дягилева».
Напомним, родителям 21-й школы обещали возвращение в родные стены здания на улице Сибирской после его капитального ремонта. Но ремонта не случилось. Более того, разработанный за 9 млн рублей проект капремонта здания не проходит государственную экспертизу, его уже два раза заворачивали, оставив без положительного заключения экспертов.
Родители детей из 21-й школы возмущены тем, что власти не сдержали обещание. Они вместе с педагогами и детьми три года ютятся в 28-й и в 61-й школах. Учились даже в коридорах! Образовательный процесс для детей из 21-й школы страдает из-за отсутствия здания, своих кабинетов, спортзала, столовой, лабораторий. Они в прямом смысле «ютятся» на чужих территориях, где им совсем не рады, потому что места самим не хватает. Да, родители 28-й школы были возмущены «уплотнением», так как их школа и так переполнена. 61-я школа тоже переполнена давно, да и относится не к Ленинскому району.
«У нас в Ленинском районе только две нормальные, обычные школы, наша, 21-я, и 28-я, — рассказывает Мария Маш, мама ученика из 21-й школы. — Мы не рвались в эти „элитные гимназии“, не хочется ломать психику детям. Но в 28 школе просто нет места, она, в отличие от 11 гимназии, учится в две смены!»
Школа №28 рассчитана на 1000 учеников, сейчас там уже больше 1200 учеников. Гимназия №11 учится в одну смену, рассчитана на 700 учеников, столько там и учится, сверх проектной мощности гимназия детей не набирает.
«По стенам исторического корпуса уже и так образовались трещины, там стоят маячки, которые разошлись, — рассказала Properm.ru Элеонора, мама ученика 11 гимназии. — И проверка состояния здания не была проведена».
На встречу педагогического коллектива гимназии с представителями департамента образования пришли 70 родителей и бывший директор гимназии Раиса Зобачева. Родители гимназии №11 заявили, что детей из 21-й школы можно было бы разместить в новых корпусах гимназии №17, гимназии №33, во Дворце творчества юных, в «Светлячке» (тоже учреждение допобразования). Также родители гимназии №11 озвучили предложение расформировать школу №21, распределив детей и учителей по другим школам Перми.
Родители учеников 11-й гимназии приняли решение о создании инициативной группы, которая будет обращаться в СМИ, а также к выпускникам, обладающим влиянием в разных сферах, за помощью и участием. Кроме того, они подготовят обращение во все инстанции, включая администрацию Президента РФ, чтобы не допустить размещения детей из 21-й школы в историческом корпусе гимназии №11.
«Сложилось впечатление, что департамент образования не готов был к нашему сопротивлению, хотели тихо и за спинами родителей и педсостава провести этот „переезд“, поэтому надо „громко“, масштабно и комплексно защищать интересы и права наших детей», — прокомментировала Юлия, мама учеников гимназии.
Среди аргументов родителей гимназии №11: разные ценностные подходы к образованию между ними и родителями 21-й школы, а также опасение за судьбу музея «Дом Дягилева».
«Это музей, о котором знает весь мир! К музею „Дом Дягилева“ тянутся люди со всего мира! Это бренд края, который не надо раскручивать, это уже готовая страница истории. Олимпиада в Сочи начиналась с имени Дягилева и заканчивалась с его именем и его постановками. Раиса Дмитриевна добилась строительства нового корпуса, чтобы сохранить как можно дольше память о великом импресарио, память о нем чтит весь мир! Чего стоят „Дягилевские сезоны“, которые проходят во всем мире! Заселение 250 детей приведет к гибели не только здания, но и музея. При такой загруженности исторических кабинетов мы не сможем принимать гостей. А сейчас время развития туризма! Здание просто долго не проживет и восстанавливать будет нечего! Может разумнее сохранить то что есть?», — прокомментировала Элеонора, мама ученика 11 гимназии.
Кроме того, уплотнение приведет к тому, что ученики Дягилевской гимназии будут вынуждены учиться в две смены. И им придется пересекаться с учениками из 21-й школы, потому что в старом корпусе нет классов для информатики, спортзала, классов технологии, они будут приходить в эти кабинеты в новый корпус, а значит, «вероятны конфликты между учениками разных школ».
«Я не понимаю, почему проблемы одних детей решают, создавая проблемы другим детям? — Присоединяется Карина, мама учеников 11 гимназии. — Кругом только и говорят о строительстве и ремонте школ, об открытии новых, просторных зданий. При этом для 300 детей не могут найти достаточных площадей? Ну и конечно, очень будет жаль музей, он уникальный».
Юлия согласна, что здание музея может не выдержать нагрузку в 300 дополнительных детей. «У нас образцовая гимназия! Такой порядок чистота! Так берегут музей Дягилева, какие балы устраивают, свой хор! Сейчас со всех сторон кричат о скрепах, исторических ценностях, а в Перми хотят разрушить прекрасную гимназию», — расстраивается родительница.
Родителей учеников школы №21 заверили, что начальную школу оставят в 28-й школе, а среднее и старшее звено переведут в исторический корпус гимназии им. Дягилева. Школу не расформируют, учебный процесс будет проходить до получения окончательного ответа госэкспертизы. На последнем собрании, где прозвучали эти обещания, присутствовали и представители прокуратуры города и края, и министр образования Пермского края Раиса Кассина, и замглавы администрации Перми Екатерина Мальцева, главный федеральный инспектор Пермского края Сергей Половников, руководители департамента образования администрации Перми и руководители образовательных учреждений, в том числе 11-й гимназии.
На следующий день состоялась скандальная встреча с родителями учеников 11-й гимназии и Раисой Зобачевой.
«Они хотят воспользоваться своими связями и добиться, чтобы нас не пустили в гимназию. Это как это так себя ведёт заслуженный педагог России, это в первую очередь не педагогично с её стороны! — говорит Мария Маш, мама ученика 21 школы. — Для неё в первую очередь все дети должны быть одинаковыми! А они говорят про нас, мол, „пришли тут колхозники“. Мы ведь не от простой поры просим укрытие, наши дети остались в беде! Остались без стен школы, благодаря чиновникам, которые уже 2,5 года решить вопрос со зданием не могут».
Родители учеников 21-й школы хотят, чтобы их школу сохранили, не расформировывали, и считают, что власти дали им твердое слово, что так и будет. «Я за простую общеобразовательную школу, у нас в Ленинском районе их всего две!» — говорит Мария. «В нашей школе замечательные педагоги, свои традиции, хорошее качество образования. Мы хотим сохранить наш коллектив, нашу школу, для будущих поколений», — добавляет Ксения Чащина, также мама ученика 21 школы.
Родители 21-й школы оскорблены и обижены отношением родителей 11-й гимназии к ним и их детям. Кроме того, они пытаются понять, почему сейчас речь идет о том, что после капремонта оставят в здании на Сибирской только начальные классы (так следует из официального ответа департамента образования администрации Перми). Педагоги и родители 21-й школы намерены писать во все инстанции просьбы сохранить их школу, отремонтировать здание, чтобы в нем снова разместились все классы, как и было 2,5 года назад.
Но от школы уже «открепляют дома», и разрешили набрать в этом году только один первый класс. То есть с одной стороны, обещают сохранить школу, а с другой стороны, открепляют дома, уменьшают количество учеников (а у нас подушевая, напомним, система финансирования).
Школа № 21 продолжает функционировать, обучая детей в разных корпусах школ (№ 28 и № 61). Все условия для обучения детей, по мнению депобра, предоставлены. Образовательная программа (каждого уровня образования) реализуется в полном объеме. Идет комплектование 1 класса школы по закрепленной территории.
Департамент образования поддерживает постоянную связь с родителями. Семьям учащихся предложено начать новый 2024-2025 учебный год в других школах Ленинского района: 1-4 классы продолжат обучение в школе № 28, 5-11 классы — в гимназии № 11. При этом обеспечивается полное сохранение сложившихся ученического и педагогического коллективов школы № 21. Семьям, пожелавшим сменить образовательное учреждение, обеспечена возможность поступления в любую школу города Перми.
На период проектных и ремонтных работ здания школы № 21 для учащихся школы будут созданы все необходимые условия для обучения, соответствующие требованиям законодательства. Основная образовательная программа (каждого уровня образования) будет реализована в полном объеме. Все права детей на образование будут соблюдены.
Важно отметить, на здание школы №21 наложено ограничение, оно может быть использовано только для организации образовательной деятельности. Вопрос о передаче объекта под иные цели не рассматривался. Контракт на разработку научно-проектной документации капитального ремонта здания школы № 21 заключен в 2022 году, срок разработки проекта по контракту — до декабря 2023 года.
Необходимым условием для проведения ремонтных работ является положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию. В 2023 году управлением госэкспертизы Пермского края выданы рекомендации проектировщику по доработке научно-проектной документации капремонта школы №21. Документация направлена на экспертизу повторно. В 2024 году получено отрицательное заключение госэкспертизы в связи с необходимостью значительной доработки проекта, преимущественно в целях обеспечения требований безопасности объекта.
Подрядной организацией во взаимодействии с департаментом образования администрации Перми ведется работа по исправлению замечаний управления государственной экспертизы Пермского края. В настоящий момент после проведения капитального ремонта прогнозируется возможность размещения в здании начальной общеобразовательной школы, где будут учиться дети с 1 по 4 класс, в связи с техническими особенностями здания.