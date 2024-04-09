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Published Сегодня, 12:02

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Updated Сегодня, 14:03

СУЭК-Кузбасс вводит электромобили для перевозок сотрудников

9 апреля 2024, 12:02
В связи с изменениями в транспортной политике Кузбасса, компания СУЭК-Кузбасс реализует пилотный проект по использованию электромобилей на своих производственных участках.

В рамках этого проекта, в третьей декаде апреля будут введены в эксплуатацию первые семь электромобилей — кроссоверов российской сборки. Эти машины будут использоваться для перевозки сотрудников предприятий СУЭК-Кузбасс в пределах Кемеровской области, пишет vse42.ru.

Новые электромобили обладают необходимыми средствами активной и пассивной безопасности, а также системой контроля и помощи при движении в сложных погодных или дорожных условиях. Они имеют запас хода до 500 километров. Для зарядки автомобилей будет использоваться специальная станция, которая сейчас находится в процессе обустройства.

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