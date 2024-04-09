СУЭК-Кузбасс вводит электромобили для перевозок сотрудников

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 14:03
Updated Сегодня, 14:03
В рамках этого проекта, в третьей декаде апреля будут введены в эксплуатацию первые семь электромобилей — кроссоверов российской сборки. Эти машины будут использоваться для перевозки сотрудников предприятий СУЭК-Кузбасс в пределах Кемеровской области, пишет vse42.ru.
Новые электромобили обладают необходимыми средствами активной и пассивной безопасности, а также системой контроля и помощи при движении в сложных погодных или дорожных условиях. Они имеют запас хода до 500 километров. Для зарядки автомобилей будет использоваться специальная станция, которая сейчас находится в процессе обустройства.