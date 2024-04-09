СУЭК-Кузбасс вводит электромобили для перевозок сотрудников

Новые электромобили обладают необходимыми средствами активной и пассивной безопасности, а также системой контроля и помощи при движении в сложных погодных или дорожных условиях. Они имеют запас хода до 500 километров. Для зарядки автомобилей будет использоваться специальная станция, которая сейчас находится в процессе обустройства.