ТОП-5 самых красивых исторических зданий Перми по версии Properm. ru

С 1873 года здесь был полукаменный дом Ташлыкова, а еще ранее — деревянный особняк чиновника Макке. Усадьба принадлежала семье пермского купца и промышленника Евграфа Тупицына, жившего в Перми с 1860 года, он сдавал ее в аренду. В здании с апреля по июнь периодически гостил князь Михаил Романов, находившийся в ссылке. Он неоднократно посещал семейство Тупицыных и хотел переехать жить в особняк. Однако в ночь с 12 на 13 июня 1918 года Михаил Александрович и его секретарь Жонсон были насильно увезены группой пермских большевиков и расстреляны.