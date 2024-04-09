ТОП-5 самых красивых исторических зданий Перми по версии Properm. ru

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Театр юного зрителя располагается на Екатерининской, 68. Здание, в котором находится театр, было построено между 1899 и 1902 годами по проекту польского архитектора Александра Турчевича. О самом архитекторе известно, что он родился 26 февраля 1855 года в Киеве. Сначала он участвовал в литературно-музыкальных спектаклях во время учебы в московском Строгановском училище, а затем бросил учиться. Однако в 1885 году будущий архитектор сдал экстерном экзамен на право производства строительных работ и стал принимать заказы на проектирование зданий.
Александр Турчевич работал в архитектурном стиле модерн, который был популярен в Европе на рубеже XIX и XX веков. В зданиях, построенных по проектам Турчевича, можно увидеть элементы эклектики. Он известен проектами дома Грибушина, бывшего здания епархиального женского училища и других объектов.
Особняк Тупицыных расположился на перекрестке ул. 25 Октября и Петропавловской. Строительство усадьбы велось с 1874 по 1904 годы. Здание является памятником градостроительства и архитектуры.
С 1873 года здесь был полукаменный дом Ташлыкова, а еще ранее — деревянный особняк чиновника Макке. Усадьба принадлежала семье пермского купца и промышленника Евграфа Тупицына, жившего в Перми с 1860 года, он сдавал ее в аренду. В здании с апреля по июнь периодически гостил князь Михаил Романов, находившийся в ссылке. Он неоднократно посещал семейство Тупицыных и хотел переехать жить в особняк. Однако в ночь с 12 на 13 июня 1918 года Михаил Александрович и его секретарь Жонсон были насильно увезены группой пермских большевиков и расстреляны.
Органы госбезопасности занимают здание старинного особняка с 1938 года. Сейчас здесь находится краевое управление ФСБ России.
Здание принадлежало крупному российскому предпринимателю, меценату и благотворителю Николаю Мешкову. Купец приобрел развалины старого дома в 1880 году и обратился к уже упомянутому архитектору Александру Турчевичу. Работы велись в 1885–1887 годах.
Николай Мешков проживал в особняке со своей семьей, здесь находилась контора его пароходства, а во флигеле жили служащие. Часть дома сдавалась внаем контролю Пермской железной дороги и другим учреждениям. С 2006 года здесь находится старейший и крупнейший музей Пермского края — краеведческий.
Здание было построено в стиле эклектики, с использованием приемов барокко, классицизма и модерна в конце XIX века. Он находится на ул. Ленина, 13а. В 1904 году здание было приобретено купцом Сергеем Грибушиным. Особняк был возведен в 1897 году, а позже по просьбе Грибушина перестроен архитектором Турчевичем.
Дом Грибушиных был муниципализирован в 1918 году. В 1919 году здесь была открыта гарнизонная офицерская лавка, затем — военный госпиталь и туберкулезный санаторий. В 1922 году дом был передан детской больнице №3 Ленинского района Перми. В 1976 году здание закрыли на капремонт и использовали частично. Сейчас здесь находится Пермский научный центр Уральского отделения Российской академии наук («Дом ученых»).
Пермяки называют это здание «домом с человечками». Кроме того, у дома Грибушиных разворачивается драма героев известного писателя Бориса Пастернака — доктора Юрия Живаго и Лары.
Здание со львами находится на Монастырской, 15. Оно было построено в 1946 году по проекту архитектора Чернова. В центральной части дома находится колоннада, на балконе верхнего этажа — статуи работников угольной промышленности из гипса, а у входа — фигуры львов. Сначала здесь находился комбинат «Молотовуголь», а затем — «Пермглавснаб».