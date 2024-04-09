Ученый назвал причину катастрофического паводка в Оренбургской области

По словам ученого, реки переполнились, вышли из берегов и прорвали защитные дамбы в некоторых районах. При этом предсказать условия формирования половодья в точности нельзя, так как исследователи плохо знают, как будет развиваться процесс. Михаил Болгов говорит, что паводки формируются из-за естественных причин, однако люди могут негативно повлиять на ситуацию. В идеале необходимо составлять более долгосрочные прогнозы, чтобы иметь возможность управлять объемами воды на водохранилищах. Однако такое прогнозирование пока затруднено. Помимо этого, в России, как и во всем мире, происходят изменения климата, что приводит к росту природных ЧС.