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Published Сегодня, 08:42

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Названа причина сильного паводка в Оренбургской области

Ученый назвал причину катастрофического паводка в Оренбургской области

9 апреля 2024, 08:42
Фото: скриншот видео МЧС России

Названа причина сильного паводка в Оренбургской области

С точностью определить катастрофические последствия затопления практически невозможно.
Сюжет
Ученые

Найдено научное объяснение катастрофическим последствиям паводка в Оренбургской области. Главный научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов рассказал ТАСС, что всему виной значительная снежность, ведущая к большому объему половодного стока.

По словам ученого, реки переполнились, вышли из берегов и прорвали защитные дамбы в некоторых районах. При этом предсказать условия формирования половодья в точности нельзя, так как исследователи плохо знают, как будет развиваться процесс. Михаил Болгов говорит, что паводки формируются из-за естественных причин, однако люди могут негативно повлиять на ситуацию. В идеале необходимо составлять более долгосрочные прогнозы, чтобы иметь возможность управлять объемами воды на водохранилищах. Однако такое прогнозирование пока затруднено. Помимо этого, в России, как и во всем мире, происходят изменения климата, что приводит к росту природных ЧС.

На прошлой неделе, 5 апреля, река Урал прорвала защитную дамбу в Орске Оренбургской области. Пик паводка в городе ожидается завтра, 10 апреля. На сегодняшний день сильные паводки зафиксированы в 39 субъектах России. Специалисты отмечают, что такая ситуация происходит раз в 100 лет.

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#Происшествия#Общество#Ученые#Паводок#Наука
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