Ушла из жизни почетный профессор Пермского медицинского университета

Posted Сегодня, 16:28
Published Сегодня, 16:28
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
На 95 году жизни не стало профессора кафедры госпитальной хирургии Пермского государственного медицинского университета Людмилы Федоровны Палатовой. Она была одним из старейших сотрудников университета, почетным профессором ПГМУ, сообщает пресс-служба вуза.
Людмила Федоровна родилась в Баку, затем семья переехала в Пермь. Людмила Палатова окончила Молотовский медицинский институт и была оставлена в ординатуре при кафедре госпитальной хирургии. В 1962 году защитила под руководством профессора Семена Минкина кандидатскую диссертацию на тему: «Материалы к экспериментальному изучению осложнений травмы спинного мозга».
В 1977 году она защищает докторскую диссертацию «Хирургические заболевания желчных путей, сопровождающиеся желтухой, их взаимосвязь с патологией печени». В 1978 году Людмила Федоровна была утверждена в звании доцента, а в 1983 году — профессора.
По инициативе Людмилы Палатовой работы по изучению патологии желчных путей в сочетании с заболеваниями печени на кафедре продолжались и принимали комплексный характер.
Полученные результаты были обобщены Людмилой Федоровной в монографии «Патология печени при желчнокаменной болезни» (2008 г) и трех учебных пособиях: «Желтухи», «Постхолецистэктомический синдром», «Вопросы патологии печени и желчных путей. Координация преподавания на теоретических и хирургических кафедрах». Всего в списке ее научных работ более 250 публикаций, пять патентов на изобретение. В 2015 году ею была опубликована книга воспоминаний «Во времена перемен».
Людмила Палатова много времени посвящала подготовке кадров, 27 лет была членом диссертационного совета, постоянно рецензировала труды молодых ученых, более полувека вела научный студенческий кружок, который пользовался завидной популярностью среди студентов.
Кроме научной деятельности, Людмила Палатова 43 года была оперирующим хирургом, имела высшую квалификационную категорию. Более 20 лет оказывала помощь в Пермском крае по линии санитарной авиации, курировала работу некоторых городских и сельских больниц. В течение 20 лет была секретарем общества хирургов Перми и Пермской области.
Все профессиональное сообщество, коллеги и ученики глубоко скорбят об уходе Людмилы Федоровны. Светлая память по истине выдающемуся учителю, врачу и замечательному человеку, отмечают в вузе.