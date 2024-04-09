Ушла из жизни почетный профессор Пермского медицинского университета

Полученные результаты были обобщены Людмилой Федоровной в монографии «Патология печени при желчнокаменной болезни» (2008 г) и трех учебных пособиях: «Желтухи», «Постхолецистэктомический синдром», «Вопросы патологии печени и желчных путей. Координация преподавания на теоретических и хирургических кафедрах». Всего в списке ее научных работ более 250 публикаций, пять патентов на изобретение. В 2015 году ею была опубликована книга воспоминаний «Во времена перемен».