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Паводок в 2024 году: как подготовиться к природному бедствию

В МЧС рассказали, что делать жителям Прикамья в случае паводка

9 апреля 2024, 08:00
Фото: 1MI

Паводок в 2024 году: как подготовиться к природному бедствию

В нескольких российских регионах из-за паводка под угрозой затопления оказались сотни домов. Что делать, если ваш дом оказался в зоне подтопления?

Паводки в этом году стали настоящим стихийным бедствием в некоторых российских регионах — например, в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Сотни домов подтопило талыми водами, а в ряде районов ввели режим чрезвычайной ситуации. Properm.ru узнали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, что делать при угрозе подтопления.

В случае угрозы возникновения паводка необходимо сделать водоотводы от дома в сточные канавы или очистить существующие водоотводы, находящиеся на придомовой территории или рядом с ней от мусора, снега и льда. Создайте уплотнения в притворах дверей и окон подвальных, цокольных и первых этажей зданий. Уплотнители, как правило, выполнены из резиновых ленточных вставок.

Перенесите на верхние этажи или чердаки домашние вещи, мебель, документы и электроприборы. Также освободите подвалы от имущества, продуктов питания и запасов овощей. Закройте вентиляционные отверстия в подвальных помещениях, чтобы предотвратить попадание наружных поверхностных вод. По возможности, купите бытовой электронасос, ведра и лопаты.

После возникновения паводка подготовьте и уложите в герметичные пакеты личные документы, аптечку, деньги, фонари, теплые вещи, а также двухсуточный запас продуктов питания и воды. Если есть возможность, то разместите пожилых родственников и детей у своих близких, проживающих в безопасных районах. Заранее заготовьте мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому.

В случае ЧП немедленно сообщите о нем по единому номеру экстренных служб 112. Экстренные службы должны отреагировать на вызов сразу после поступления сообщения.

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