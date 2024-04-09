В МЧС рассказали, что делать жителям Прикамья в случае паводка

После возникновения паводка подготовьте и уложите в герметичные пакеты личные документы, аптечку, деньги, фонари, теплые вещи, а также двухсуточный запас продуктов питания и воды. Если есть возможность, то разместите пожилых родственников и детей у своих близких, проживающих в безопасных районах. Заранее заготовьте мостки, доски и опоры к ним для обустройства проходов к дому.