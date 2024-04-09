В одной из школ Перми дети будут писать пером

Обучение в школе будет проходить по программе Русской классической школы (РКШ). Согласно методике, дети будут учиться по дореволюционным и советским наработкам. «Одним из преимуществ обучения по системе Русской Классической Школы являются учебные книги. Основатели методики РКШ проделали великий труд: переработали содержание учебников отечественных педагогов, актуализировали и адаптировали материал к новому времени», пишет школа. Учреждение предлагает обучение с 1-го по 4-й класс, при этом в одном классе можно набрать не более 12 учеников.