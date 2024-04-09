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Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:18

Updated Сегодня, 13:18

В одной из школ Перми детей будут учить по дореволюционным наработкам

В одной из школ Перми дети будут писать пером

9 апреля 2024, 13:15
Фото: Частная школа «СВЕТОНИКА» во ВКонтакте

В одной из школ Перми детей будут учить по дореволюционным наработкам

Обучение в школе будет проходить по дореволюционным учебникам.
Сюжет
Школа

В частной школе «Светоника» в Перми дети будут писать пером. Информация об этом появилась в официальном сообществе во ВКонтакте учебного заведения. Пользу от письма пером школа «Светоника» аргументирует психотерапевтическим действием, укреплением веры в себя, воспитанием чувства ритма, эстетическим наслаждением, а также формированием усидчивости и собранности.

Обучение в школе будет проходить по программе Русской классической школы (РКШ). Согласно методике, дети будут учиться по дореволюционным и советским наработкам. «Одним из преимуществ обучения по системе Русской Классической Школы являются учебные книги. Основатели методики РКШ проделали великий труд: переработали содержание учебников отечественных педагогов, актуализировали и адаптировали материал к новому времени», пишет школа. Учреждение предлагает обучение с 1-го по 4-й класс, при этом в одном классе можно набрать не более 12 учеников.

Учредителем ЧОУ ДО «РКШ „Светоника“» выступило ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК). Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс» от 27марта. Директором образовательного учреждения станет Галина Крендель, на данный момент она является педагогом МАДОУ «Детский сад „Легополис“».

Частная школа будет находиться на ул. 25-го Октября, 107. О строительстве учреждения стало известно весной прошлого года, когда ПНППК получила разрешение на строительство духовно-просветительского центра при храме Георгия Победоносца.

Фото: Частная школа "СВЕТОНИКА", г. Пермь
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