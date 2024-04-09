В Перми осудили преподавателя-взяточника

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Кировский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении работника ГБПОУ СПО «Пермский химико-технологический техникум». Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает краевая прокуратура.
В 2020-2021 учебном году, женщина, занимая должность преподавателя и являясь должностным лицом, включенным в состав экзаменационной комиссии для проведения квалификационных экзаменов, вносила в официальные документы заведомо ложные сведения. В частности, за деньги женщина делала отметки в зачетных ведомостях и зачетных книжках студентов о прохождении ими преддипломной и производственной практики с проставлением положительных оценок. При этом, в ее служебные обязанности данные полномочия не входили, соответственно не влияли на необходимый учебный процесс.
Она признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.