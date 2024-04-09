В Перми осудили преподавателя-взяточника

В 2020-2021 учебном году, женщина, занимая должность преподавателя и являясь должностным лицом, включенным в состав экзаменационной комиссии для проведения квалификационных экзаменов, вносила в официальные документы заведомо ложные сведения. В частности, за деньги женщина делала отметки в зачетных ведомостях и зачетных книжках студентов о прохождении ими преддипломной и производственной практики с проставлением положительных оценок. При этом, в ее служебные обязанности данные полномочия не входили, соответственно не влияли на необходимый учебный процесс.