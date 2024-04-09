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Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

В Перми осудили преподавателя-взяточника

В Перми осудили преподавателя-взяточника

9 апреля 2024, 14:37
Фото: Изображение Midjourney
За деньги ставились отметки о проведенных практиках, что в полномочия взяточницы не входило

Кировский районный суд Перми вынес приговор по уголовному делу в отношении работника ГБПОУ СПО «Пермский химико-технологический техникум». Женщину признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает краевая прокуратура.

В 2020-2021 учебном году, женщина, занимая должность преподавателя и являясь должностным лицом, включенным в состав экзаменационной комиссии для проведения квалификационных экзаменов, вносила в официальные документы заведомо ложные сведения. В частности, за деньги женщина делала отметки в зачетных ведомостях и зачетных книжках студентов о прохождении ими преддипломной и производственной практики с проставлением положительных оценок. При этом, в ее служебные обязанности данные полномочия не входили, соответственно не влияли на необходимый учебный процесс.

Она признана виновной по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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#Общество#Пермь#Мошенничество#Взятка#Взятки
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