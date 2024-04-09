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В Перми осудили руководителя псевдоюристов, обманувших почти 500 человек

В Перми осудили руководителя псевдоюристов, обманувших почти 500 человек

9 апреля 2024, 04:54
Фото: Ленинский районный суд Перми
Мужчина признал вину и сотрудничал со следствием, но получил реальный срок.

В Перми осудили бывшего директора ООО «Визитор» и ООО «Юридический центр правовых решений» за мошенничество — Александра Бутаева. По данным пресс-службы Ленинского районного суда, в 2019 году он вместе с одним из московских адвокатов создал организованную преступную группу для хищения денег под предлогом оказания юридических услуг. В деятельность вовлекли и других людей.

Как работала преступная схема? Злоумышленники приглашали клиентов на первичные бесплатные консультации, позже им предлагали заключить с одной из организаций договор. Взятые на себя обязательства преступники не исполняли, а лишь создавали фиктивный документооборот, чтобы появилась видимость оказания юридических услуг.

Преступный доход Бутаев вместе с другими руководителями распределял между соучастниками, часть денег забирал себе. Следствие оценило преступный доход юридических организаций в 41 млн рублей. Злоумышленники обманули 479 человек.

Александр Бутаев заключил досудебное соглашение и полностью признал вину. Он помогал следствию найти соучастников. Суд приговорил Бутаева к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ему грозило до 10 лет лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил, его можно обжаловать.

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#Суд#Пермь#Мошенники#Мошенник#Юристы
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