В Перми осудили руководителя псевдоюристов, обманувших почти 500 человек

В Перми осудили бывшего директора ООО «Визитор» и ООО «Юридический центр правовых решений» за мошенничество — Александра Бутаева. По данным пресс-службы Ленинского районного суда, в 2019 году он вместе с одним из московских адвокатов создал организованную преступную группу для хищения денег под предлогом оказания юридических услуг. В деятельность вовлекли и других людей.