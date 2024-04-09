В Перми поймали 40-тысячного безбилетника. Его оштрафовали и сделали подарок

Контролеры работают без специальной формы, во время поездки они находятся в салоне, следят за пассажирами, которые не оплачивают проезд. Оштрафовать пермяков могут даже в том случае, если они проехали без оплаты лишь одну остановку. От ответственности не освобождает и то, что карта может находиться в стоп-листе или неисправность валидатора — есть несколько способов оплатить поездку.