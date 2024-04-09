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В Перми контролеры сделали подарок 40-тысячному безбилетнику

В Перми поймали 40-тысячного безбилетника. Его оштрафовали и сделали подарок

9 апреля 2024, 09:40
Фото: ideogram.ai

В Перми контролеры сделали подарок 40-тысячному безбилетнику

За проезд «зайцем» в автобусах и трамваях предусмотрен штраф в 2,5 тыс. рублей.

Контролеры поймали 40-тысячного безбилетника в общественном транспорте Перми. По данным городского Дептранса, этим «зайцем» стала девушка по имени Наталья. Пермячка пояснила, что не оплатила проезд, так как отвлеклась на смартфон. Однако это не является уважительной причиной — ее все равно должны оштрафовать. Вместе с протоколом девушке вручили транспортную карту с уникальным дизайном. В Дептрансе обещали позже уточнить Properm.ru, с какого момента велся отсчет безбилетников.

Контролеры работают без специальной формы, во время поездки они находятся в салоне, следят за пассажирами, которые не оплачивают проезд. Оштрафовать пермяков могут даже в том случае, если они проехали без оплаты лишь одну остановку. От ответственности не освобождает и то, что карта может находиться в стоп-листе или неисправность валидатора — есть несколько способов оплатить поездку.

Сейчас практически все автобусы работают без кондукторов, кроме одного маршрута. Контролеры начали искать активно «зайцев» только в последние несколько лет. В Перми за безбилетный проезд предусмотрен штраф в 2,5 тыс. рублей, при повторном нарушении — 5 тыс. рублей. До июля 2020 года штраф составлял 500 и 1 тыс. рублей соответственно.

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#Пермская езда#Пермь#Штраф#Транспорт#Общественный транспорт
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