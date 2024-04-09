В Перми за три месяца родилось почти 1400 мальчиков и немногим больше 1200 девочек

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
В первом квартале этого года в Перми родилось 1 389 мальчиков и 1 221 девочка. Всего в городе родилось 2 610 малышей. Такие данные приводят в управлении ЗАГС администрации Перми.
Кроме того, в первом квартале 2024 года зарегистрирована 21 двойня. В Индустриальном, Мотовилихинском и Свердловском районах зарегистрировано по пять двоен, в Кировском районе — четыре, в Дзержинском — еще одна.
В первые три месяца 2024 года в краевой столице заключили брак 1 248 пар.
Также пермяки проявляли активность в вопросах изменения своих личных данных — фамилии, имени и отчества. Составлено 355 записей актов о перемене имени.