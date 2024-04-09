В пермском концерт-холле «Свобода» сорвалось выступление группы «Полматери»

В Перми сорвался концерт группы «Полматери». Выступление должно было состояться 10 апреля в концерт-холле «Свобода», но в группе выступления появилось сообщение, что концерт не состоится по неким причинам, которые не зависят от артистов, организатора и площадки. Выступление перенесено, но не сообщается, на какую дату.