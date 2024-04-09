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В пермском концерт-холле «Свобода» сорвалось выступление группы «Полматери»

В пермском концерт-холле «Свобода» сорвалось выступление группы «Полматери»

9 апреля 2024, 04:07
Фото: vk.com/polmateri
Концерт должен был состояться в эту среду.

В Перми сорвался концерт группы «Полматери». Выступление должно было состояться 10 апреля в концерт-холле «Свобода», но в группе выступления появилось сообщение, что концерт не состоится по неким причинам, которые не зависят от артистов, организатора и площадки. Выступление перенесено, но не сообщается, на какую дату.

Концерты группы отменяли и в других городах после критики творчестве коллектива. В Ярославле с таким призывом выступал уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин. Он был недоволен тем, что в песнях присутствует нецензурная лексика, пропагандируется аморальное поведение, употребление наркотиков, призывы к самоубийству.

Оренбургские активисты придумали более оригинальную причину отменить концерт — они сослались на то, что 2024 год объявлен в РФ годом семьи, а группа поет про беспорядочные половые связи, алкоголь и разврат. Общественная организация «Русская Община ZOV» посчитала, что подобные выступления должны расцениваться как преступление против государства.

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