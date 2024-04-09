В Прикамье приостановили разработку закона о штрафах за склонение к аборту

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В Прикамье было решено приостановить разработку закона о штрафах за склонение к аборту. Об этом сообщил «Новый компаньон» со ссылкой на члена Общественной палаты и бывшего министра культуры Пермского края Игоря Гладнева.
При исследовании опыта других субъектов РФ, были выявлены проблемы с правоприменением закона. По словам главы Общественной палаты Пермского края, главы краевого отделения Союза женщин России (СЖР) Лилии Ширяевой, после некоторой паузы планируется вновь приступить к разработке законопроекта.
«Мы в любом случае хотим продолжить работу и представить свою версию такого нормативно-правового акта», — сказала Ширяева.
Сейчас в региональной Общественной палате идет процесс подготовки документа более общего характера. Сообщается, что в нем будут урегулированы меры по сохранению традиционных семейных ценностей.
Напомним, что ранее министр культуры Пермского края Игорь Гладнев выступил с инициативой ввести запрет на склонение к абортам. По словам Гладнева, с этой темой к нему обратился союз православных женщин и работники из сферы здравоохранения.