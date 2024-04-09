В Прикамье в этом сезоне будут ремонтировать железнодорожные пути двух направлений

Posted Сегодня, 04:40
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На территории Пермского края в этом сезоне РЖД планирует проводить ремонт путей на направлениях «Екатеринбург — Пермь — Чепца» и «Пермь — Чусовская — Соликамск». Об этом сообщает пресс-служба компании.
За время сезона путевых работ (апрель–ноябрь) на Свердловской железной дороге будет обновлено 506,1 км пути, 253 стрелочных перевода заменят на новые. Половина запланированных работ будет вестись на главном ходе Транссибирской магистрали, на направлениях Екатеринбург — Пермь — Чепца и Екатеринбург — Войновка — Называевская
Для предотвращения снижения пропускной способности, на ремонтируемых направлениях будет разработан специальный график для поездов.
Как заявляют на дороге, ремонт позволит увеличить скорость пассажирских и грузовых поездов на участках общей протяженностью 117,6 км и 108,6 км соответственно.
Кроме того, в минувшем году министерство транспорта Пермского края и РЖД заявляли о планах совместно провести реконструкцию и ремонт шести «малых» вокзалов в регионе. Запланированы ремонты в Кишерти, Лысьве, Верещагино, Кунгуре, Кордоне и Кыне.
Договорённости на эту тему были достигнуты на встрече губернатора Дмитрия Махонина с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым в рамках выставки «Транспорт России» в Москве.
Также есть договорённость о начале строительства Северного железнодорожного обхода и остановки «Попова» на маршруте городской электрички.