В Прикамье в этом сезоне будут ремонтировать железнодорожные пути двух направлений

Кроме того, в минувшем году министерство транспорта Пермского края и РЖД заявляли о планах совместно провести реконструкцию и ремонт шести «малых» вокзалов в регионе. Запланированы ремонты в Кишерти, Лысьве, Верещагино, Кунгуре, Кордоне и Кыне.