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Published Сегодня, 06:17

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Updated Сегодня, 06:20

В России могут полностью запретить розничную продажу электронных сигарет

9 апреля 2024, 06:17
Представители пяти фракций Государственной Думы разработали законопроект, который предусматривает полный запрет на продажу электронных сигарет (вейпов) в рознице по всей стране. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС, ссылаясь на пояснительную записку к проекту.

Депутаты, которые выступили инициаторами данного проекта, привели данные о значительном увеличении числа подростков в России, использующих вейпы — в 10 раз, пишет regions.ru.

В пояснительной записке отмечается, что электронная сигарета часто рекламируется как безопасная альтернатива курению, однако она также наносит непоправимый вред как самому потребителю, так и окружающим людям. Кроме того, у людей, увлекающихся вейпами, возникает зависимость от никотина, отметили депутаты.

Авторы законопроекта указали на то, что в стране уже существуют некоторые ограничения в данной области, однако их можно легко обойти.

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