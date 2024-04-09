В России могут полностью запретить розничную продажу электронных сигарет

В пояснительной записке отмечается, что электронная сигарета часто рекламируется как безопасная альтернатива курению, однако она также наносит непоправимый вред как самому потребителю, так и окружающим людям. Кроме того, у людей, увлекающихся вейпами, возникает зависимость от никотина, отметили депутаты.