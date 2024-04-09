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В центре Перми в конце мая откроется кафе сети «Вилка Ложка»

В центре Перми откроется кафе федеральной сети «Вилка Ложка»

9 апреля 2024, 08:14
Фото: vilka-lozhka.com

В центре Перми в конце мая откроется кафе сети «Вилка Ложка»

Заведение сети открыты уже в 14 городах России.

В Перми начнет работать сеть фермерских кафе «Вилка Ложка». По данным издания Chitaitext.ru, первое заведение отроется на Комсомольском проспекте, 27. Его площадь составит 290 кв м. В нем смогут разместиться до ста гостей. Кафе открывается по договору франшизы, начнет работу в конце мая.

Первое кафе сети начало работу в Новосибирске в 2002 году. Несколько заведений сети уже работают в соседних с Пермским краем регионах: в Свердловской и Челябинской областях. На 1 марта 2023 года, общее число точек сети в РФ — 52 кафе в 14 городах. Концепция сети — фермерские кафе с домашней едой из простых и понятных продуктов. В заведениях имеется линия раздачи как в столовых.

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