В центре Перми откроется кафе федеральной сети «Вилка Ложка»

Первое кафе сети начало работу в Новосибирске в 2002 году. Несколько заведений сети уже работают в соседних с Пермским краем регионах: в Свердловской и Челябинской областях. На 1 марта 2023 года, общее число точек сети в РФ — 52 кафе в 14 городах. Концепция сети — фермерские кафе с домашней едой из простых и понятных продуктов. В заведениях имеется линия раздачи как в столовых.