В центре Перми откроется кафе федеральной сети «Вилка Ложка»

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
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Updated Сегодня, 08:16
В Перми начнет работать сеть фермерских кафе «Вилка Ложка». По данным издания Chitaitext.ru, первое заведение отроется на Комсомольском проспекте, 27. Его площадь составит 290 кв м. В нем смогут разместиться до ста гостей. Кафе открывается по договору франшизы, начнет работу в конце мая.
Первое кафе сети начало работу в Новосибирске в 2002 году. Несколько заведений сети уже работают в соседних с Пермским краем регионах: в Свердловской и Челябинской областях. На 1 марта 2023 года, общее число точек сети в РФ — 52 кафе в 14 городах. Концепция сети — фермерские кафе с домашней едой из простых и понятных продуктов. В заведениях имеется линия раздачи как в столовых.