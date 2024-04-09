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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

В «Уралкалии» стартовал конкурс профмастерства

В «Уралкалии» стартовал конкурс профмастерства

9 апреля 2024, 12:20
Фото: пресс-служба ПАО «Уралкалий»
В конкурсе будет участвовать 21 технолог.

В ПАО «Уралкалий» (входит в группу «Уралхим») начался конкурс профессионального мастерства среди работников обогатительных фабрик. Он традиционно проводится в преддверии Дня химика.

В конкурсе будет участвовать 21 технолог из семи обогатительных фабрик компаний. Победителей определят в трех номинациях: «Лучший сменный мастер», «Лучший аппаратчик» и «Лучшая команда технологов». В теоретической части конкурса участники ответят на тестовые вопросы по технологии производства, охране труда и промышленной безопасности. В практической части технологи должны будут продемонстрировать свои профессиональные навыки.

Победители конкурса традиционно награждаются дипломами и денежными призами, также им положена надбавка к зарплате за профессиональное мастерство.

Светлана Алиферова, заместитель технического директора по вопросам обогащения ПАО «Уралкалий», председатель конкурсной комиссии:

— Конкурс профессионального мастерства позволяет участникам обмениваться опытом, достигать новых вершин в профессиональном росте, мотивирует применять лучшие практики в работе, повышает престиж рабочих специальностей. Профмастерство в «Уралкалии» стало доброй традицией, участники ежегодно подтверждают свои компетенции и высокий уровень профессионализма.
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