В «Уралкалии» стартовал конкурс профмастерства

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В ПАО «Уралкалий» (входит в группу «Уралхим») начался конкурс профессионального мастерства среди работников обогатительных фабрик. Он традиционно проводится в преддверии Дня химика.
В конкурсе будет участвовать 21 технолог из семи обогатительных фабрик компаний. Победителей определят в трех номинациях: «Лучший сменный мастер», «Лучший аппаратчик» и «Лучшая команда технологов». В теоретической части конкурса участники ответят на тестовые вопросы по технологии производства, охране труда и промышленной безопасности. В практической части технологи должны будут продемонстрировать свои профессиональные навыки.
Победители конкурса традиционно награждаются дипломами и денежными призами, также им положена надбавка к зарплате за профессиональное мастерство.
Светлана Алиферова, заместитель технического директора по вопросам обогащения ПАО «Уралкалий», председатель конкурсной комиссии:
— Конкурс профессионального мастерства позволяет участникам обмениваться опытом, достигать новых вершин в профессиональном росте, мотивирует применять лучшие практики в работе, повышает престиж рабочих специальностей. Профмастерство в «Уралкалии» стало доброй традицией, участники ежегодно подтверждают свои компетенции и высокий уровень профессионализма.