В «Уралкалии» стартовал конкурс профмастерства

В конкурсе будет участвовать 21 технолог из семи обогатительных фабрик компаний. Победителей определят в трех номинациях: «Лучший сменный мастер», «Лучший аппаратчик» и «Лучшая команда технологов». В теоретической части конкурса участники ответят на тестовые вопросы по технологии производства, охране труда и промышленной безопасности. В практической части технологи должны будут продемонстрировать свои профессиональные навыки.