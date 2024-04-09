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Published Сегодня, 09:04

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Updated Сегодня, 09:27

Лыжник из Чердынского района погиб на СВО

Власти Чердынского района рассказали о гибели бывшего спортсмена на СВО

9 апреля 2024, 09:04
Фото: Изображение Midjourney; пресс-служба администрации Чердынского округа

Лыжник из Чердынского района погиб на СВО

Дата прощания пока не объявлена.

В зоне проведения СВО погиб житель поселка Ныроб Чердынского городского округа Алексей Варакса. Он был рядовым контрактной службы, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

В ноябре прошлого года в группе Ныробской средней общеобразовательной школы имени А. В. Флоренко в социальной сети «ВКонтакте» появился пост о награждении Алексея. Военнослужащему была торжественно вручена медаль «За храбрость». Местные жители в социальных сетях сообщают, что до участия в СВО мужчина активно участвовал в лыжных забегах и был ультрамарафонцем. Также указывается и дата его гибели — 21 марта текущего года.

СВО началась 24 февраля 2022 года. О погибших в социальных сетях сообщают пресс-службы администраций округов и районов, а также их родственники.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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