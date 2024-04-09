Власти Чердынского района рассказали о гибели бывшего спортсмена на СВО

В ноябре прошлого года в группе Ныробской средней общеобразовательной школы имени А. В. Флоренко в социальной сети «ВКонтакте» появился пост о награждении Алексея. Военнослужащему была торжественно вручена медаль «За храбрость». Местные жители в социальных сетях сообщают, что до участия в СВО мужчина активно участвовал в лыжных забегах и был ультрамарафонцем. Также указывается и дата его гибели — 21 марта текущего года.