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Власти сообщили о гибели на СВО еще двоих жителей Пермского края

Власти сообщили о гибели на СВО еще двоих жителей Пермского края. Кем они были

9 апреля 2024, 07:40
Фото: vk.com/kizeladm59 / vk.com/karagai_official

Власти сообщили о гибели на СВО еще двоих жителей Пермского края

С военными попрощаются на этой неделе.

Власти поделились информацией о гибели на СВО еще двоих жителей Пермского края. В администрации Кизела сообщили, что погиб Владимир Котомин — наводчик парашютно-десантной роты. Его посмертно наградили орденом Мужества. Прощание с военным состоится 11 апреля. Владимир Котомин родился в 1988 году.

По данным администрации Карагайского округа, 25 февраля 2024 года был убит житель села Карагай Артем Тютиков — ему было 30 лет. Он служил стрелком мотострелкового взвода. С ним попрощаются 10 апреля.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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