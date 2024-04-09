Власти сообщили о гибели на СВО еще двоих жителей Пермского края. Кем они были

Власти поделились информацией о гибели на СВО еще двоих жителей Пермского края. В администрации Кизела сообщили, что погиб Владимир Котомин — наводчик парашютно-десантной роты. Его посмертно наградили орденом Мужества. Прощание с военным состоится 11 апреля. Владимир Котомин родился в 1988 году.