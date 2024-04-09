Власти сообщили о гибели на СВО старшего стрелка из Пермского края

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
Во время специальной военной операции был убит военный из Пермского края. Рядовой Николай Вязников служил в должности старшего стрелка. Чиновники из Краснокамского округа не уточняют, где и когда был погиб военный. Прощание с ним состоится утром 9 апреля.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О погибших сообщают региональные администрации в социальных сетях. Власти Перми подобную информацию не публикуют.