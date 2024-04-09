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Власти сообщили о гибели на СВО старшего стрелка из Пермского края

Власти сообщили о гибели на СВО старшего стрелка из Пермского края

9 апреля 2024, 03:11
Фото: 1MI / vk.com/krasnokrug
С мужчиной попрощаются сегодня в Краснокамске.

Во время специальной военной операции был убит военный из Пермского края. Рядовой Николай Вязников служил в должности старшего стрелка. Чиновники из Краснокамского округа не уточняют, где и когда был погиб военный. Прощание с ним состоится утром 9 апреля.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. О погибших сообщают региональные администрации в социальных сетях. Власти Перми подобную информацию не публикуют.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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