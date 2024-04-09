Высокий уровень сахара в крови связали с тревогой и депрессией

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Исследование было проведено на 211200 участниках, у которых измерили уровни глюкозы, триглицеридов и «хорошего холестерина». За более чем 20 лет наблюдения за ними было выявлено, что у 16256 участников развились указанные психические расстройства, пишет pravda.ru.
Исследователи обнаружили, что низкий уровень «хорошего холестерина» в сочетании с повышенными уровнями триглицеридов и глюкозы увеличивает риск развития депрессии, тревоги и стрессовых расстройств как у мужчин, так и у женщин.
Ученые отмечают, что нарушения метаболической регуляции могут увеличить вероятность развития распространенных психических расстройств. Для более полного понимания этой связи требуются дополнительные исследования, направленные на выяснение возможности раннего вмешательства (например, с помощью диеты или лекарств), которое может помочь снизить этот риск.