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Высокий уровень сахара в крови связали с тревогой и депрессией

9 апреля 2024, 15:42
Согласно исследованию, проведенному учеными из Каролинского института в Швеции и опубликованному в JAMA Network Open, повышенные уровни глюкозы и триглицеридов, а также низкие показатели «хорошего холестерина» в крови связаны с повышенным риском развития депрессии, тревоги и стрессовых расстройств.

Исследование было проведено на 211200 участниках, у которых измерили уровни глюкозы, триглицеридов и «хорошего холестерина». За более чем 20 лет наблюдения за ними было выявлено, что у 16256 участников развились указанные психические расстройства, пишет pravda.ru.

Исследователи обнаружили, что низкий уровень «хорошего холестерина» в сочетании с повышенными уровнями триглицеридов и глюкозы увеличивает риск развития депрессии, тревоги и стрессовых расстройств как у мужчин, так и у женщин.

Ученые отмечают, что нарушения метаболической регуляции могут увеличить вероятность развития распространенных психических расстройств. Для более полного понимания этой связи требуются дополнительные исследования, направленные на выяснение возможности раннего вмешательства (например, с помощью диеты или лекарств), которое может помочь снизить этот риск.

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