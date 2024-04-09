Высокий уровень сахара в крови связали с тревогой и депрессией

Исследование было проведено на 211200 участниках, у которых измерили уровни глюкозы, триглицеридов и «хорошего холестерина». За более чем 20 лет наблюдения за ними было выявлено, что у 16256 участников развились указанные психические расстройства, пишет pravda.ru.