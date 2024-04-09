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Жалоба бывшего главного пристава Прикамья поступила в кассационный суд

Жалоба бывшего главного пристава Прикамья поступила в кассационный суд

9 апреля 2024, 09:56
Фото: properm.ru
Бывший начальник УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников пытается доказать, что он не брал взяток.

Жалоба на приговор бывшему руководителю УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову направлена в Седьмой кассационный суд в Челябинске, стало известно журналисту Properm.ru. Рассмотрение дела пока не назначено, информация о жалобе в картотеке суда пока не опубликована.

Как рассказал журналисту адвокат осужденного Николай Атаманчук, он и его доверитель просят отменить приговор Пермского районного суда, поскольку Кожевников считает, что он не причастен к совершению инкриминируемого преступления. Он заявляет об оговоре со стороны свидетельницы по его делу, осужденной за те же преступления Александры Мардановой.

Бывшая заместитель Кожевникова Марданова свой приговор не обжаловала, поскольку суд удовлетворил ее просьбу о назначении отсрочки для исполнения наказания до достижения детьми 14 лет. Однако, как стало известно журналисту Properm.ru, прокуратура сейчас изучает вопрос применения судом ч. 1 ст. 82 УК РФ, предоставляющей возможность осужденному оказаться в колонии позднее и заниматься воспитанием малолетних детей. Решение, утверждают собеседники редакции, пока окончательно не принято.

Мардановой предоставили отсрочку только при вынесении приговора в Мотовилихинском районном суде в третий раз, 24 января 2024 года. Ее осудили к пяти годам и двум месяцам колонии, а также оштрафовали на 3,49 млн рублей. Кроме того, ее лишили классного чина «советник юстиции 3 класса» и запретили занимать должности в органах власти.

Кожевникова осудили в мае 2023 года. Пермский районный суд приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей. Кроме того, его лишили классного чина советника юстиции второго класса и запретили в течение 7 лет занимать должности на госслужбе.

При рассмотрении апелляционной жалобы адвокатов и представления прокуратуры во второй инстанции приняли решение конфисковать у Игоря Кожевникова 15 млн 972 тыс. 900 рублей, полученных им в качестве взяток, в собственность государства. Ранее об этом просило гособвинение. Также до выплаты штрафа Кожевников и его близкие не могут пользоваться автомобилем Lexus и участком в Тамбовской области, находящимся в долевой собственности семьи Кожевникова.

Уголовное дело в отношении Кожевникова, Мардановой, их подчиненных и группы бизнесменов расследовалось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года, в июле они были задержаны. Уголовное дело возбудили по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю. По данным следствия, в преступную группу судебных приставов входили 15 человек, в их числе был и экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Ряд эпизодов в отношении Мурая связан с преступлениями, в которых подозревается Кожевников. Исполнителями в преступной группе были бизнесмены Дмитрий Варламов, Владимир Михеев, Евгений Семенищев, а также жители Пермского края Валерий Панченко и Дмитрий Коротких.

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