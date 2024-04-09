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Житель Чусового осужден за ложное сообщение о теракте

Житель Чусового осужден за ложное сообщение о теракте

9 апреля 2024, 16:13
Фото: 1MI
Мужчина по телефону заминировал объект транспорта.
Сюжет
ФСБ

Чусовской городской суд вынес приговор жителю Чусового, которого признали виновным в ложном сообщении о теракте. Об этом сообщают в УФСБ России по Пермскому краю.

Сотрудниками Управления установлен житель края, направивший в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» ложное сообщение о минировании объекта транспорта.

Следственным отделом регионального УФСБ России в отношении автора сообщения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ, ему предъявлено обвинение.

Суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

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#Общество#ФСБ#Теракт#Чусовой
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