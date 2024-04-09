Житель Чусового осужден за ложное сообщение о теракте

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Чусовской городской суд вынес приговор жителю Чусового, которого признали виновным в ложном сообщении о теракте. Об этом сообщают в УФСБ России по Пермскому краю.
Сотрудниками Управления установлен житель края, направивший в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Чусовской» ложное сообщение о минировании объекта транспорта.
Следственным отделом регионального УФСБ России в отношении автора сообщения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК РФ, ему предъявлено обвинение.
Суд признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.