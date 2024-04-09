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Жительница Березников отсудила за некачественный балкон почти 200 тысяч рублей

Жительница Березников отсудила за некачественный балкон почти 200 тысяч рублей

9 апреля 2024, 05:23
Фото: ГУФССП по Пермскому краю
Балкон переделывали, но так и не смогли добиться заявленных в договоре характеристик.

Жительница Березников лишь через суд и с помощью приставов смогла вернуть деньги за некачественный балкон, эпопея вокруг которого продолжалась несколько месяцев. Подробнее об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

Женщина обратилась в ООО «Уютный дом» с целью застеклить балкон и сделать его комфортным даже в холодное время года. Обсудив с замерщиком эскиз будущей конструкции и ее технические характеристики, гражданка подписал договор и заплатила за работу порядка 80 тыс. рублей.

Результат не удовлетворил заказчицу. В первую очередь женщина обратила внимание, что балкон выполнен из алюминиевого каркаса и сэндвич-панелей, хотя изначально предполагалось возведение более фундаментальной конструкции. Окна были установлены раздвижной системы, а не распахивающейся, как было оговорено. Но основной недостаток балкона дал знать о себе зимой. Оказалось, что он не защищает от ветра, к тому же происходит промерзание всей конструкции, образуется наледь на окнах и стенах.

Возмущенная заказчица направила претензию исполнителям работ, в которой указала на имеющиеся недочеты и потребовала их исправить: заменить окна на стеклопакеты из ПВХ и утеплить переднюю стенку балкона. Данные работы обошлись гражданке в дополнительные 57 тыс. рублей. После реконструкции оказалось, что пожелания гражданки вновь были учтены не полностью.

Повторную претензию в компании рассматривать отказались. Не согласившись с таким положением вещей, женщина обратилась в суд. В гражданском процессе ответчик настаивал на том факте, что все технические нюансы были согласованы с заказчицей и ей были объяснены последствия применения тех или иных материалов. Но женщина уточнила, что договор подписала без прочтения, полностью доверяя замерщику и полагая, что в официальном документе отражены ее пожелания к будущей конструкции.

Результаты проведенной экспертизы были на стороне истицы. Согласно заключению специалистов, проблемы, выявленные в ходе эксплуатации балкона, были следствием недобросовестно выполненной работы, теперь их устранение невозможно и демонтаж в данной ситуации более целесообразен, чем ремонт.

Апеллируя к закону о защите прав потребителей, суд удовлетворил иск пострадавшей стороны. Монтажную компанию обязали заплатить более 191 тыс. рублей. В эту сумму вошли компенсация морального ущерба, денежные средства, уплаченные за возведение балкона, а также штраф за некачественные услуги.

Процессуальный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Березникам.

Несмотря на своевременное уведомление о возбуждении исполнительного производства, представители «Уютного дома» не торопились выплатить взыскательнице положенные денежные средства. Сотрудником ведомства было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере около 13 тысяч рублей. Но дополнительные санкции также не ускорили сроков исполнения решения суда, тогда судебный пристав взыскал всю сумму задолженности с банковских счетов компании.

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#Происшествия#Общество#Суд#Приставы#Березники#Судебный пристав#Пристав#Балкон
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