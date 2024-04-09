Жительница Березников отсудила за некачественный балкон почти 200 тысяч рублей

Результат не удовлетворил заказчицу. В первую очередь женщина обратила внимание, что балкон выполнен из алюминиевого каркаса и сэндвич-панелей, хотя изначально предполагалось возведение более фундаментальной конструкции. Окна были установлены раздвижной системы, а не распахивающейся, как было оговорено. Но основной недостаток балкона дал знать о себе зимой. Оказалось, что он не защищает от ветра, к тому же происходит промерзание всей конструкции, образуется наледь на окнах и стенах.