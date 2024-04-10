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Администрация Перми ответила Properm. ru, сколько деревьев срубили в Саду соловьев

Администрация Перми ответила Properm. ru, сколько деревьев срубили в Саду соловьев

10 апреля 2024, 12:44
Фото: из группы «Сад соловьев у речки Уинки»
Сегодня в Перми обсуждают варварскую вырубку деревьев в Саду соловьев, созданном волонтерами, неравнодушными жителями города. Этот Сад стал местом для постоянных экскурсий дошкольников и школьников, любимым местом отдыха, творчества и занятий спортом пермяков.

Пресс-служба администрации Перми ответила на запрос Properm.ru о вырубке деревьев в Саду соловьев. По данным мэрии, собственник части земельных участков, находящихся на территории Сада Соловьёв, начал проводить работы по сносу зеленых насаждений на территории Сада. Специалисты управления по экологии и природопользованию администрации Перми незамедлительно выехали на место и приостановили вырубку деревьев. Всего рабочие успели срубить 15 деревьев.

В ближайшее время представители управления по экологии и природопользованию администрации Перми, администрации Мотовилихинского района, министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края проведут совместную встречу с собственником, — пояснили в пресс-службе администрации Перми.

По итогам встречи будет предоставлена актуальная информация о случившемся и будущем Сада соловьев.

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#Экология#Сад соловьев#Вырубка деревьев#Пермская экология
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