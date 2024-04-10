Администрация Перми ответила Properm. ru, сколько деревьев срубили в Саду соловьев

Пресс-служба администрации Перми ответила на запрос Properm.ru о вырубке деревьев в Саду соловьев. По данным мэрии, собственник части земельных участков, находящихся на территории Сада Соловьёв, начал проводить работы по сносу зеленых насаждений на территории Сада. Специалисты управления по экологии и природопользованию администрации Перми незамедлительно выехали на место и приостановили вырубку деревьев. Всего рабочие успели срубить 15 деревьев.



В ближайшее время представители управления по экологии и природопользованию администрации Перми, администрации Мотовилихинского района, министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края проведут совместную встречу с собственником, — пояснили в пресс-службе администрации Перми.