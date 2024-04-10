Дело депутата Пермской гордумы передано в прокуратуру

С протоколом Федоров отправился к нотариусу и в его присутствии заполнил форму заявления в ФНС о государственной регистрации изменений в учредительные документы ЗУТК. В заявлении содержались сведения о досрочном прекращении полномочий Шипигузова и назначении Дмитрия Федорова генеральным директором «Западно-Уральской транспортной компании». На основании этого заявления ФНС в мае 2022 года зарегистрировала соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. В июне того же года Дмитрий Федоров на основании протокола обратился в банк, где был открыт расчетный счет ООО, и получил к нему доступ.