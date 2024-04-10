Дело депутата Пермской гордумы передано в прокуратуру

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:34
Updated Сегодня, 04:34
СУ СКР по Пермскому краю направило в прокуратуру материалы уголовного дела в отношении депутата городской думы Дмитрия Федорова для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Уголовное дело было возбуждено летом прошлого года изначально по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 1 ст. 185.5 УК РФ (фальсификация решения общего собрания участников юридического лица).
По информации следствия преступления Дмитрий Федоров совершил, будучи одним из учредителей ООО «Западно-Уральская транспортная компания», которым он владеет с АО «Нефть Прикамья». Как изначально считало следствие, весной 2022 года Федоров узнал, что гендиректор ЗУТК Павел Шипигузов решил уволиться с занимаемой должности. Тогда он организовал изготовление поддельного протокола общего собрания участников общества от 20 апреля 2022 года, согласно которому все они проголосовали за назначение Дмитрия Федорова генеральным директором компании. При этом подпись от имени представителя АО «Нефть Прикамья» была подделана, а владельцы и руководство общества о проведении собрания не знали.
С протоколом Федоров отправился к нотариусу и в его присутствии заполнил форму заявления в ФНС о государственной регистрации изменений в учредительные документы ЗУТК. В заявлении содержались сведения о досрочном прекращении полномочий Шипигузова и назначении Дмитрия Федорова генеральным директором «Западно-Уральской транспортной компании». На основании этого заявления ФНС в мае 2022 года зарегистрировала соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. В июне того же года Дмитрий Федоров на основании протокола обратился в банк, где был открыт расчетный счет ООО, и получил к нему доступ.
Директором ООО депутат был назначен в мае 2022 года. Через два месяца компания «Нефть Прикамья», которая выступает совладельцем ООО, подала заявление в суд, так как посчитала, что собрания не было.
В решении арбитражного суда сказано, что Дмитрий Федоров не отрицал отсутствие собрания. Однако пояснил, что назначение его директором было нужно из-за срочности, так как если бы этого не произошло, то компания бы осталась без исполнительного органа. Этот факт помешал бы взысканию долгов со структур, связанных с компанией «Нефть Прикамья».
Однако, далее следствию не удалось достоверно установить, кем были выполнены подписи на спорном протоколе. Уголовное дело по факту организации фальсификации общего собрания участников ЗУТК было выделено в отдельное производство в отношении неустановленных лиц. В окончательной редакции ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация ЕГРЮЛ) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение, перемещение поддельного документа с целью использования).
Дмитрий Федоров рассказал изданию, что категорически не согласен с версией следствия. «Это дело инициировано моими недоброжелателями, оно расследовано поверхностно и некачественно, — считает депутат.— Уверен, что скоро ситуация разрешится в мою пользу, и тогда я смогу рассказать все подробности».
«Считаю, что оправдываются те, кто не уверен в своей правоте или пытается, что-то скрыть. Моя совесть чиста перед законом и жителями, партнерами и семьей, сейчас следственный комитет будет проводить разбирательства, обманщики получат по заслугам. Добро всегда побеждает, я не раз это доказывал и докажу вновь», — пояснял ранее Федоров порталу Properm.ru.
Эксперты в беседах с изданием отмечают, что если дело дойдет до суда, который вынесет обвинительный приговор, Дмитрий Федоров лишится депутатского статуса. В то же время, они считают, что в середине июня истекает срок давности его привлечения к ответственности по ч. 3. ст. 327 УК РФ, а по остальным составам он выходит еще раньше.