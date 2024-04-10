Денис Сафин передал 100 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения

Управляющий директор «Уральской Стали» Сергей Журавлёв сообщил, что на комбинате составили график доставки гуманитарной помощи на эвакопункты: на сегодня это 960 полуторалитровых бутылок с водой, также их обеспечивают продуктами питания: кашами, сахаром, консервами. На следующий день запланирована доставка матрасов и других спальных принадлежностей. Закупаются и другие предметы первой необходимости. Помощь доставляется в том числе из Москвы.