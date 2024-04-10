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Денис Сафин передал 100 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения

Денис Сафин передал 100 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения

10 апреля 2024, 12:10
Фото: Уральская Сталь
Гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин направил через благотворительный фонд 100 млн собственных средств на помощь пострадавшим от наводнения. Также на предприятии создан специальный оперштаб по противодействию паводку. 9 апреля состоялось очередное заседание.

Сафин сообщил, что предприятие помогает буквально чем может пострадавшим населённым пунктам. Важно то, что помощь оказывается оперативно, пишет 56orb.ru.

Отмечается, что «Уральская Сталь» пришла на выручку пострадавшим от наводнения с самого начала эвакуации из Орска. В волонтёрских группах участвуют добровольцы комбината. Техника компании круглосуточно помогает бороться с паводком. В пункты временного размещения эвакуированных доставили 50 000 литров бутилированной воды.

350 снабжённых постельными принадлежностями кроватей были доставлены в пункты временного содержания в Орске. Каждый день туда будут направлять два грузовых автомобиля с продуктами и водой.

Управляющий директор «Уральской Стали» Сергей Журавлёв сообщил, что на комбинате составили график доставки гуманитарной помощи на эвакопункты: на сегодня это 960 полуторалитровых бутылок с водой, также их обеспечивают продуктами питания: кашами, сахаром, консервами. На следующий день запланирована доставка матрасов и других спальных принадлежностей. Закупаются и другие предметы первой необходимости. Помощь доставляется в том числе из Москвы.

В благотворительном фонде «Содействие развитию Новотроицка» открыт расчётный счет для сбора средств пострадавшим. Руководство «Уральской Стали» строго контролирует движение средств. Сафин перечислил 100 млн рублей собственных средств именно в этот фонд.

Имущество 240 семей металлургов оказалось в зоне затопления. Комбинат поможет им восстановить пострадавшее жильё. Помимо этого им заплатят за рабочие часы, также как и волонтёрам, помогающим эвакуированным.

Сообщается, что «Уральская Сталь» участвует в реализации профилактических противопаводковых мероприятий в Новотроицке. Укреплена дамба вдоль береговой линии Урала за городским парком. После наводнения данная локация будет реконструирована. Компания не забывает и о четвероногих пострадавших. В ближайших планах — помощь орскому и новотроицкому приютам для животных.

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