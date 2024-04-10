Денис Сафин передал 100 млн рублей на помощь пострадавшим от наводнения

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Сафин сообщил, что предприятие помогает буквально чем может пострадавшим населённым пунктам. Важно то, что помощь оказывается оперативно, пишет 56orb.ru.
Отмечается, что «Уральская Сталь» пришла на выручку пострадавшим от наводнения с самого начала эвакуации из Орска. В волонтёрских группах участвуют добровольцы комбината. Техника компании круглосуточно помогает бороться с паводком. В пункты временного размещения эвакуированных доставили 50 000 литров бутилированной воды.
350 снабжённых постельными принадлежностями кроватей были доставлены в пункты временного содержания в Орске. Каждый день туда будут направлять два грузовых автомобиля с продуктами и водой.
Управляющий директор «Уральской Стали» Сергей Журавлёв сообщил, что на комбинате составили график доставки гуманитарной помощи на эвакопункты: на сегодня это 960 полуторалитровых бутылок с водой, также их обеспечивают продуктами питания: кашами, сахаром, консервами. На следующий день запланирована доставка матрасов и других спальных принадлежностей. Закупаются и другие предметы первой необходимости. Помощь доставляется в том числе из Москвы.
В благотворительном фонде «Содействие развитию Новотроицка» открыт расчётный счет для сбора средств пострадавшим. Руководство «Уральской Стали» строго контролирует движение средств. Сафин перечислил 100 млн рублей собственных средств именно в этот фонд.
Имущество 240 семей металлургов оказалось в зоне затопления. Комбинат поможет им восстановить пострадавшее жильё. Помимо этого им заплатят за рабочие часы, также как и волонтёрам, помогающим эвакуированным.
Сообщается, что «Уральская Сталь» участвует в реализации профилактических противопаводковых мероприятий в Новотроицке. Укреплена дамба вдоль береговой линии Урала за городским парком. После наводнения данная локация будет реконструирована. Компания не забывает и о четвероногих пострадавших. В ближайших планах — помощь орскому и новотроицкому приютам для животных.