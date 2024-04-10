Депутаты Государственной Думы предложили наказания за вербовку тренеров и спортсменов

Комитет по физкультуре и спорту выступил с предложением о принятии закона, который введет жесткую ответственность для спортивных агентов, занимающихся вербовкой тренеров и спортсменов. В рамках данного законопроекта предусмотрены штрафы, начиная от 30 тысяч рублей для физических лиц. Юридическим лицам могут быть назначены штрафы до 500 тысяч рублей при повторных нарушениях. Кроме того, предусматривается возможность приостановки деятельности нарушителей на срок до 90 суток, пишет regions.ru.