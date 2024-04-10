Депутаты Государственной Думы предложили наказания за вербовку тренеров и спортсменов

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:17
Комитет по физкультуре и спорту выступил с предложением о принятии закона, который введет жесткую ответственность для спортивных агентов, занимающихся вербовкой тренеров и спортсменов. В рамках данного законопроекта предусмотрены штрафы, начиная от 30 тысяч рублей для физических лиц. Юридическим лицам могут быть назначены штрафы до 500 тысяч рублей при повторных нарушениях. Кроме того, предусматривается возможность приостановки деятельности нарушителей на срок до 90 суток, пишет regions.ru.
Авторы нового закона указали на то, что многие агенты используют пробелы в законодательстве и выполняют свою деятельность без аккредитации в общероссийских спортивных федерациях. Комитет также занимается вопросом о том, кто будет осуществлять контроль над реестром спортивных агентов.