properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:04

Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:17

Updated Сегодня, 06:17

Депутаты Государственной Думы предложили наказания за вербовку тренеров и спортсменов

10 апреля 2024, 06:04
Представители Государственной Думы предложили ввести наказания за нелегальную деятельность агентов, занимающихся вербовкой тренеров и спортсменов. По новому законопроекту, таким лицам будут назначаться штрафы, достигающие 500 тысяч рублей.

Комитет по физкультуре и спорту выступил с предложением о принятии закона, который введет жесткую ответственность для спортивных агентов, занимающихся вербовкой тренеров и спортсменов. В рамках данного законопроекта предусмотрены штрафы, начиная от 30 тысяч рублей для физических лиц. Юридическим лицам могут быть назначены штрафы до 500 тысяч рублей при повторных нарушениях. Кроме того, предусматривается возможность приостановки деятельности нарушителей на срок до 90 суток, пишет regions.ru.

Авторы нового закона указали на то, что многие агенты используют пробелы в законодательстве и выполняют свою деятельность без аккредитации в общероссийских спортивных федерациях. Комитет также занимается вопросом о том, кто будет осуществлять контроль над реестром спортивных агентов.

Подпишитесь
Рубят Сад соловьев! Что происходит?
Сегодня, 08:08
Мать и двое детей пропали в лесу почти на год после знакомства с пермяком
Сегодня, 08:12
Итальянский шеф-повар Уиллиам Лаберти откроет ресторан в Перми
Сегодня, 06:12
«Вы там живые?» Пермяков напугало огромное облако дыма в Закамске
Сегодня, 07:03
Скейт-парк унесло течением. В Оренбурге ухудшается ситуация с паводком
Сегодня, 05:29
Не в «Тандеме». Подрядчиков Фонда капремонта Пермского края подозревают в нецелевке
Сегодня, 02:00
"